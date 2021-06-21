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    • Ekonomi
    • 21.06.2021 13:27
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    • 21.06.2021 13:27
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    kura sonuçları belli oldu! isim listesi!

    belli oldu! isim listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenler toplam 149 konut için başvuruda bulundu. Evler’in kura çekilişi, öncelikle ayrıcalıklı grup kabul edilen; şehit aileleri, harp-vazife malulleri, dul ile yetimler, en az yüzde 40 oranında engelli vatandaşlar ve sağlık personelleri için gerçekleştirilecek. Ardından, daire tiplerine göre kura çekilişine devam edildi. İşte; KİPTAŞ Tuzla kura sonuçları!

    takvim.com.tr
    KİPTAŞ Tuzla kura çekiliş sonuçları isim listesi!

    KİPTAŞ Tuzla kura sonuçları isim listesi! KİPTAŞ Tuzla Meydan kura çekiliş sonuçları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ sosyal konut projelerine yoğun başvuruda bulunulmuştu. 21 Haziran tarihinde tamamlanan kura çekilişinin ardından sonuçlar araştırılmaya başlandı. İşte; KİPTAŞ Tuzla kura çekiliş sonuçları isim listesi!

    KİPTAŞ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ YAPILDI!

    Tuzla Meydan Evler konut projesi bugün gerçekleştirildi. Hak sahipleri yapılan canlı yayın ile belirlendi.

    Kura çekimine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İBB Sözcüsü Murat Ongun da katıldı.

    Yapılan kura çekilişi töreninde kısa bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katılımcılara ve organizasyon sahiplerine teşekkür etti. İmamoğlu söz konusu proje ile hedeflerini de açıkladı.

    İmamoğlu "Genel Müdürümüzün bu sayıyı vermesi ile bizim bu süreçte yoğun bir şekilde arsa ve arazi üreterek sosyal konut projelerine yoğun talep oluşan ilçe belediyelerde işbirliği yaparak sosyal konut üretimine yanıt vermemiz gerekiyor. İstanbul'da arsa stoku konusunda bazı gerçekler var. Bunları iyi değerlendirmek ve bu kotadan yürüyerek İstanbul'un geleceğine güzel yaşam alanları hazırlamakla sorumluyuz. Bazen gerekiyorsa bugünün maliyetlerine göre hesap yapmak zorundayız. Gönlümüz ihtiyacı olan kişilere en uygun şekilde ev sahibi olma imkanı sunmak ister ancak bazı gerçeklerde var.

        Bu bakımdan KİPTAŞ'ta ki tüm arkadaşlarımın cesaretini biliyorum. Bunu biraz daha arttırın, biz hepinizin yanındayız. 149 daireye 40 bin kişi başvuruda bulunuyorsa ihtiyaç çok demek ki. Maliyet konusunda da cesur olun. KİPTAŞ'a olan güveni biliyoruz biraz daha maliyetler yüksek olsa da insanlar yine de başvuruda bulunacaktır. İstanbul'un sosyal konut ihtiyacına çok yoğun bir şekilde karşılık verebiliriz" diyerek KİPTAŞ'ın önemine değindi.

        KİPTAŞ TUZLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

        Kura sonuçları KİPTAŞ internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.

        KİPTAŞ TUZLA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Ekonomi KİPTAŞ Tuzla Meydan kura sonuçları belli oldu! KİPTAŞ Tuzla kura çekiliş sonuçları isim listesi!