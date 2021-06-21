İmamoğlu "Genel Müdürümüzün bu sayıyı vermesi ile bizim bu süreçte yoğun bir şekilde arsa ve arazi üreterek sosyal konut projelerine yoğun talep oluşan ilçe belediyelerde işbirliği yaparak sosyal konut üretimine yanıt vermemiz gerekiyor. İstanbul'da arsa stoku konusunda bazı gerçekler var. Bunları iyi değerlendirmek ve bu kotadan yürüyerek İstanbul'un geleceğine güzel yaşam alanları hazırlamakla sorumluyuz. Bazen gerekiyorsa bugünün maliyetlerine göre hesap yapmak zorundayız. Gönlümüz ihtiyacı olan kişilere en uygun şekilde ev sahibi olma imkanı sunmak ister ancak bazı gerçeklerde var.