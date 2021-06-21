Yastık altı yatırımı olarak tarif edilen altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeler merak ediliyor. Cuma kapanışta çeyrek altın 805,00 lira, Cumhuriyet altını 3.296,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,10 yükselişle 497,20 liradan işlem görmüştü. Peki, 21 Haziran canlı-anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?