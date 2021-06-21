Yastık altı yatırımı olarak tarif edilen altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeler merak ediliyor. Cuma kapanışta çeyrek altın 805,00 lira, Cumhuriyet altını 3.296,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,10 yükselişle 497,20 liradan işlem görmüştü. Peki, 21 Haziran canlı-anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
PETROL FİYATLARI TOPARLANDI, ALTIN DÜŞTÜ
Doların güçlenmesinin yanında, İran ile sürdürülen görüşmelerde, ülkenin petrol ihracatının önünün açılacağına ilişkin beklentilerin güç kazanmasının, arz fazlası oluşturacağı endişeleriyle düşen petrol fiyatları, küresel ekonomide toparlanmaya ilişkin gelişmeler ve artan aşılama haberleriyle hafif toparlandı.
Spot piyasalardaki varil fiyatı erken saatlerde 72 doların da altına gerileyen Brent petrol yeniden bu düzeyin üzerine yükseldi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Covid-19 kaynaklı krizden toparlanma sürecinde ilk faiz artırım tarihi öngörüsünü 2024'ten 2023'e çekmesinin ardından doların güçlenmesiyle sert düşen altının ons fiyatı yeniden 1,780 doların altına geriledi.
Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;
- Brent petrol yüzde 0.57 artışla 72.63 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.96 artışla 70.66 dolar,
- altın yüzde 0.01 artışla 1,773.42 dolar,
- gümüş yüzde 0.39 artışla 26.01 dolar,
- bakır yüzde 4.56 düşüşle 9,190.50 dolar,
- platin yüzde 0.26 düşüşle 1,061.86 dolar,
- paladyum yüzde 1.69 artışla 2.546.56 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada, gram altın 499 liraya, çeyrek altın 824 liraya, Cumhuriyet altını da 3,282 liraya geriledi.