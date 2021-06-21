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    • Ekonomi
    • 21.06.2021 08:51
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    • 21.06.2021 08:51
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    21 Haziran canlı-anlık ! 22 ayar bilezik, çeyrek ve fiyatları ne kadar oldu?

    Haftanın ilk işlem gününde ndaki son durum merakla sorgulanıyor. Cuma günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Covid-19 kaynaklı krizden toparlanma sürecinde ilk faiz artırım tarihi öngörüsünü 2024'ten 2023'e çekmesinin ardından doların güçlenmesiyle sert düşen altının ons fiyatı yeniden 1,780 doların altına gerilemişti. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlarda son durum...

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Yastık altı yatırımı olarak tarif edilen altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeler merak ediliyor. Cuma kapanışta çeyrek altın 805,00 lira, Cumhuriyet altını 3.296,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,10 yükselişle 497,20 liradan işlem görmüştü. Peki, 21 Haziran canlı-anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    PETROL FİYATLARI TOPARLANDI, ALTIN DÜŞTÜ

    Doların güçlenmesinin yanında, İran ile sürdürülen görüşmelerde, ülkenin petrol ihracatının önünün açılacağına ilişkin beklentilerin güç kazanmasının, arz fazlası oluşturacağı endişeleriyle düşen petrol fiyatları, küresel ekonomide toparlanmaya ilişkin gelişmeler ve artan aşılama haberleriyle hafif toparlandı.

    Spot piyasalardaki varil fiyatı erken saatlerde 72 doların da altına gerileyen Brent petrol yeniden bu düzeyin üzerine yükseldi.

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Covid-19 kaynaklı krizden toparlanma sürecinde ilk faiz artırım tarihi öngörüsünü 2024'ten 2023'e çekmesinin ardından doların güçlenmesiyle sert düşen altının ons fiyatı yeniden 1,780 doların altına geriledi.

    Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

    - Brent petrol yüzde 0.57 artışla 72.63 dolar,

    - Batı Teksas yüzde 0.96 artışla 70.66 dolar,

    - altın yüzde 0.01 artışla 1,773.42 dolar,

    - gümüş yüzde 0.39 artışla 26.01 dolar,

    - bakır yüzde 4.56 düşüşle 9,190.50 dolar,

    - platin yüzde 0.26 düşüşle 1,061.86 dolar,

    - paladyum yüzde 1.69 artışla 2.546.56 dolar düzeyindeydi.

    İç piyasada, gram altın 499 liraya, çeyrek altın 824 liraya, Cumhuriyet altını da 3,282 liraya geriledi.

        ALTININ KİLOGRAMI 500 BİN LİRAYA GERİLEDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 500 bin liraya geriledi.

        Altın piyasasında, en düşük 498 bin 300 lirayı, en yüksek ise 500 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 500 bin liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 487 milyon 167 bin 814,61 lira, işlem miktarı ise 982,72 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 511 milyon 13 bin 98,37 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Nil Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
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        Haberler Ekonomi 21 Haziran canlı-anlık altın fiyatları! 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?