830 bin TL borç 33 bin TL’ye iniyor (Ekonomi haberleri)

UKRAYNALILAR'A ÇAĞRI VAR

Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinin vatandaşlarına çağrı yaptı. Kuleba, "Tüm Ukraynalı turistleri Antalya'ya gelmeye davet ediyorum. Ne kadar çok Ukraynalı turist aşı olursa, ne kadar çok giriş kuralları kısıtlanmazsa o kadar çok Ukraynalı turist buraya gelecek. Bence yazın sonuna kadar Ukraynalı turist sayısında sadece yukarı giden bir dinamiğe şahitlik edeceğiz" dedi.