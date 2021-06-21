830 bin TL borç 33 bin TL’ye iniyor (Ekonomi haberleri)

Milyonlarca vatandaşın, işletmenin yükünü hafifleten yapılandırmadan ecrimisil borcu olanlar, asgari geçim indirimi nedeniyle vergi tahakkuk eden işverenler, uzlaşma aşamasındakiler, pişmanlık beyannamesi verenler, alacaklarını tecil ettirenler de yararlanabilecek. Hazine'ye ait taşınmazı işgal nedeniyle 72 bin lira ecrimisili ödemesi gereken mükellefin, davadan vazgeçmesi durumunda 56 bin 756 liralık alacağı silinecek. İstinafa giden, aslı 310 bin lira olan KDV borcunda ceza ve faizle birlikte 830 bin liraya ulaşan tutar yerine yapılandırma halinde 33 bin lira ödenecek.
TOPLU SÖZLEŞME TELAŞI BAŞLADI
Yaklaşık 5.3 milyon memur ve memur emekli toplu sözleşme sürecini merakla beklerken, konfederasyonlar da hazırlıklara başladı. Memur- Sen ve Eğitim-Bir- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Sürecimiz başladı. Teklifimizi kamu işverenine Temmuz ayı içerisinde teslim edeceğiz. Ağustos'ta süreç başlayacak. En düşük memur maaşının mutlaka ama mutlaka yükseltilmesi gerekiyor" diye konuştu.
KENYALI MUHTAÇLARA CANSUYU OLDULAR
Cansuyu Derneği ekipleri, Kenya'nın kuzeybatı kesiminde bulunan Kakamega şehrinin kurak köylerinde 20 temiz su kuyusu açılışı gerçekleştirdi. İçilebilir temiz su sorununun had safhada olduğu bölgede, açılan su kuyuları ile on binlerce Kenyalı temiz suya yılın tüm dönemlerinde ulaşabilecek. Ayrıca temiz su kuyuları ile birçok hastalığın da önüne geçilirken, tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin gelişmesine de destek olunacak. Cansuyu Derneği Dış ilişkiler Koordinatörü Bilal Değirmenci, Kenya'nın kurak bölgelerinde açtıkları kuyular ile bölgedeki büyük bir ihtiyacın karşılandığını söyledi.