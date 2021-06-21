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    830 bin TL borç 33 bin TL’ye iniyor (Ekonomi haberleri)

    Milyonlarca vatandaşın, işletmenin yükünü hafifleten yapılandırmadan ecrimisil borcu olanlar, asgari geçim indirimi nedeniyle vergi tahakkuk eden işverenler, uzlaşma aşaındakiler, pişmanlık beyannamesi verenler, alacaklarını tecil ettirenler de yararlanabilecek.

    830 bin TL borç 33 bin TL’ye iniyor

    Milyonlarca vatandaşın, işletmenin yükünü hafifleten yapılandırmadan ecrimisil borcu olanlar, asgari geçim indirimi nedeniyle vergi tahakkuk eden işverenler, uzlaşma aşamasındakiler, pişmanlık beyannamesi verenler, alacaklarını tecil ettirenler de yararlanabilecek. Hazine'ye ait taşınmazı işgal nedeniyle 72 bin lira ecrimisili ödemesi gereken mükellefin, davadan vazgeçmesi durumunda 56 bin 756 liralık alacağı silinecek. İstinafa giden, aslı 310 bin lira olan KDV borcunda ceza ve faizle birlikte 830 bin liraya ulaşan tutar yerine yapılandırma halinde 33 bin lira ödenecek.

    TOPLU SÖZLEŞME TELAŞI BAŞLADI
    Yaklaşık     5.3 milyon memur ve memur emekli toplu sözleşme sürecini merakla beklerken, konfederasyonlar da hazırlıklara başladı. Memur- Sen ve Eğitim-Bir- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Sürecimiz başladı. Teklifimizi kamu işverenine Temmuz ayı içerisinde teslim edeceğiz. Ağustos'ta süreç başlayacak. En düşük memur maaşının mutlaka ama mutlaka yükseltilmesi gerekiyor" diye konuştu.

    KENYALI MUHTAÇLARA CANSUYU OLDULAR
    Cansuyu Derneği     ekipleri, Kenya'nın kuzeybatı kesiminde bulunan Kakamega şehrinin kurak köylerinde 20 temiz su kuyusu açılışı gerçekleştirdi. İçilebilir temiz su sorununun had safhada olduğu bölgede, açılan su kuyuları ile on binlerce Kenyalı temiz suya yılın tüm dönemlerinde ulaşabilecek. Ayrıca temiz su kuyuları ile birçok hastalığın da önüne geçilirken, tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin gelişmesine de destek olunacak. Cansuyu Derneği Dış ilişkiler Koordinatörü Bilal Değirmenci, Kenya'nın kurak bölgelerinde açtıkları kuyular ile bölgedeki büyük bir ihtiyacın karşılandığını söyledi.

        131 MİLYON TL'YE SATILIK
        Koleksiyon değeri taşıyan otomobillerden olan McLaren F1 modellerinden biri açık artırma ile satışa sunuldu. 1995 model aracın, 15 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor. Üretilen 25'inci McLaren F1 olan araç, 029 şasi numarasına sahip. İlk alıcısı Japon olan araç sadece 387 kilometre yol yapmış. Neredeyse hiç sürülmeyen model ilk günkü gibi korunmuş durumda.

        MAKYAJIN GÖZDESİ
        Maskeli yaşam kozmetik ve makyaj alışkanlıklarını değiştirdi. Dudak ve yüz makyajına ilgi azalırken, göz makyajı öne çıktı. Ruj ve fondöten talebi düşerken, maskara, far, göz kalemi gibi ürünler gözde oldu. Sektör yetkilileri, yeni normalle birlikte, ofislerin de dönüşümlü olarak açılmasıyla kozmetik ürünlerine ilginin tekrar arttığını belirterek, "Yüzlerin yarısını kaplayan maskeler nedeniyle göz makyajı ürünlerine olan talep daha fazla" değerlendirmesini yaptı.

        UKRAYNALILAR'A ÇAĞRI VAR
        Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinin vatandaşlarına çağrı yaptı. Kuleba, "Tüm Ukraynalı turistleri Antalya'ya gelmeye davet ediyorum. Ne kadar çok Ukraynalı turist aşı olursa, ne kadar çok giriş kuralları kısıtlanmazsa o kadar çok Ukraynalı turist buraya gelecek. Bence yazın sonuna kadar Ukraynalı turist sayısında sadece yukarı giden bir dinamiğe şahitlik edeceğiz" dedi.

            ZENGİN GEZGİNLER İÇİN
            MSC Group, yeni lüks gemi markası Explora Journeys'i duyurdu. Fincantieri tarafından inşa edilen 4 lüks gemiden ilki 2023'te yola çıkacak ve kalan gemiler 2024, 2025 ve 2026'da hazır olacak. Her biri en son denizcilik teknolojisini kullanarak destinasyonlar arasında keşif yolculukları sağlayacak. 461 süit ve rezidans ile konuklar, boydan boya döşenen pencerelerinden ve kişisel özel teraslarından denizin ve limanın manzaralarının keyfini çıkaracak. Süitler 35 metrekareden başlayacak.

            VEGAN GUCCI
            Lüks moda markası Gucci, 2 yıllık araştırma çalışmalarının ardından, Demetra olarak bilinen, hayvan ürünleri içermeyen malzemeden yapılmış 3 yeni vegan deri spor ayakkabıyı tanıttı. Seride Gucci Basket, Gucci New Ace ve Gucci Rhyton olmak üzere 3 amiral gemisi ürün bulunuyor. İtalya'da üretilen ayakkabıların fiyatı ise 790 euro.

            TIKLAYARAK 226 MİLYAR HARCADIK
            Pandeminin e-ticarete etkisi ortaya konuldu. Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği için Deloitte'un hazırladığı rapora göre; Covid-19 etkisiyle e-ticaret harcamaları yüzde 45 büyürken, hane halklarının nihai tüketim harcamalarının yüzde 8'ini e-ticaret oluşturdu. e-ticaret alışverişlerinin yüzde 63'ü mobil uygulamalardan yapıldı. 2020'de e-ticaret harcamaları 226 milyar lira oldu.
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            Haberler Ekonomi 830 bin TL borç 33 bin TL’ye iniyor (Ekonomi haberleri)