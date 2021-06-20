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    • Ekonomi
    • 21.06.2021 06:14
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    • 21.06.2021 06:15
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    21 Haziran dolar ve ne kadar oldu? : Dolar, sterlin ve euro kaç TL? İvme kazandı sonu gelmiyor...

    ndaki gelişmeler anbean takip edilirken gözler sabah saatlerinde güncel alış satış fiyatlarına çevrildi. Döviz almak veya satmak isteyen vatandaşlar güncel döviz kurlarını sorguluyor. 21 Haziran dolar ve ne kadar? Dolar fiyatları son dönemde inişli çıkışlı grafikle hareket ediyor. Belirli aralıklarla yükselişe geçen dolar fiyatları dün 8,73 seviyesinde güne başladı. Yaşadığı ivme sayesinde dolar fiyatları yatırımcıların ve ekonominin gündeminde sık sık takip edilerek araştırılıyor. Peki, , Euro, ? İşte !

    takvim.com.tr
    21 Haziran dolar ve euro ne kadar oldu?

    21 Haziran dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu sabah 8,76 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 21 Haziran dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    11 HAZİRAN GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,7530

    Dolar satış: 8,7643

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,3860

    Euro Satış: 10,4018

    POUND (STERLİN) NE KADAR?

    Pound alış: 12,0985

    Pound satış: 12,1312

        YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ 8,95 TL

        Türkiye'de ise NATO zirvesinden gelecek pozitif haberler öngörüsüyle dolar, 8,30'a kadar gerilemişti. Ancak "piyasanın fiyatladığı" haberlerin gelmemesi, doları önce 8,50'nin üzerine taşıdı. FED ile birlikte 8,70'in üzeri görüldü. Perşembe günü gerçekleşen TCMB toplantısında da faiz her ne kadar yüzde 19'da sabit kalsa da içeride indirim konuşuluyor. Yabancı yatırım bankaları temmuz-eylül döneminde bir faiz indirimi beklerken bazı yerli kurumlar bunun sonbahara kalabileceğini belirtiyor.



        Mevcut gelişmeler, veriler ve beklentilere bakacak olursak; doların dünyada güçlü olacağı bir döneme giriyoruz. Merkez Bankasının reel ve finansal sektör temsilcileri ile gerçekleştirdiği haziran ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarında da yıl sonu dolar beklentisi 8,95 TL oldu. 12 ay sonrası için ise tahminler 9,23 TL'de bulunuyor. Bu durumda faiz indirimleri "sürekli aşağı bir trend" şeklinde olmayabilir. Daha kontrollü ve "bekle-gör" şeklinde bir süreç piyasaları bekliyor gibi görünüyor...

        ONS ZİRVEDEN YÜZDE 15 AŞAĞIDA

        2008 yılında yaşanan küresel finans krizinin ardından FED, bugünkü gibi "sıfır faiz" ve "tahvil alımı" politikasıyla piyasaları toparlamıştı. Bu süreçte altının onsu, "ucuz ve bol dolardan destek bularak" 1.920 dolara kadar yükselmişti. 2011-2012 yılları arasında ons, kabaca 1.750-1.900 dolar bandında dalgalanmıştı. FED'den tıpkı geçen haftaki gibi sıkılaşma sinyali geleceği öngörüsüyle ons, 2012'den sonra gerilemeye başladı. Nisan-Mayıs 2013'te beklenen sinyal geldi. Ons'ta düşüş hızlandı. 2015 yılının sonuna gelindiğinde 1.050 dolara kadar çekildi. Bu süreçte içeride dolar yükseldiği için, gram altın tarafında bu düşüş çok hissedilmedi. Ons'ta geçen haftaki tepkilere bakacak olursak benzer bir endişenin hakim olduğu görülüyor. Hafta, yüzde 6'ya yakın değer kaybıyla 1.764 dolardan tamamlandı. Ancak geçen ağustosta görülen 2.074 zirvesinden bakıldığı zaman, ons'taki geğer kaybı yüzde 15'i bulmuş durumda... Yani endişeler bir süredir fiyatlara yansıyor.
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        Haberler Ekonomi 21 Haziran dolar ve euro ne kadar oldu? CANLI döviz kurları: Dolar, sterlin ve euro kaç TL? İvme kazandı sonu gelmiyor...