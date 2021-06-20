ONS ZİRVEDEN YÜZDE 15 AŞAĞIDA



2008 yılında yaşanan küresel finans krizinin ardından FED, bugünkü gibi "sıfır faiz" ve "tahvil alımı" politikasıyla piyasaları toparlamıştı. Bu süreçte altının onsu, "ucuz ve bol dolardan destek bularak" 1.920 dolara kadar yükselmişti. 2011-2012 yılları arasında ons, kabaca 1.750-1.900 dolar bandında dalgalanmıştı. FED'den tıpkı geçen haftaki gibi sıkılaşma sinyali geleceği öngörüsüyle ons, 2012'den sonra gerilemeye başladı. Nisan-Mayıs 2013'te beklenen sinyal geldi. Ons'ta düşüş hızlandı. 2015 yılının sonuna gelindiğinde 1.050 dolara kadar çekildi. Bu süreçte içeride dolar yükseldiği için, gram altın tarafında bu düşüş çok hissedilmedi. Ons'ta geçen haftaki tepkilere bakacak olursak benzer bir endişenin hakim olduğu görülüyor. Hafta, yüzde 6'ya yakın değer kaybıyla 1.764 dolardan tamamlandı. Ancak geçen ağustosta görülen 2.074 zirvesinden bakıldığı zaman, ons'taki geğer kaybı yüzde 15'i bulmuş durumda... Yani endişeler bir süredir fiyatlara yansıyor.