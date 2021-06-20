40 günde 4.000 TL kazanıyor! Evinin çatı katında yetiştirip servet kazanıyor! Şimdi paraya para demiyorlar...

Mustafakemalpaşa Belediyesi, ilçede kaybolmaya yüz tutmuş geleneği yeniden canlandırıyor. Sıfır masrafla, 40 günde 1 kutu ipekböceği yetiştiren üretici ortalama 4 bin TL gelir elde ediyor.
Mustafakemalpaşa'da tarımsal kalkınma için ürün çeşitliliği noktasında önemli çalışmalar yürüten Başkan Mehmet Kanar, tarafından kurulan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KOZABİRLİK) işbirliği ile kültürel bir miras olan ipekböceği yetiştiriciliği yeniden çiftçinin umudu oluyor. Günümüzde unutulmaya yüz tutmuş ipekböceği yetiştiriciliği yeniden eski cazibesine kavuşuyor. 100 yıllık geleneksel ipekböceği yetiştiriciliği, sıfır masrafla 40 gün gibi kısa bir sürede yalnızca 1 kutu ile ortalama 4 bin TL gelir sağlıyor.
Kilo fiyatı 100'e çıkacak
Başkan Mehmet Kanar, "Belediye olarak bu konuya hassas yaklaşıyor ve üreticimize bu değerimizi tekrar hatırlatmak istiyoruz. 75 TL olan kilo fiyatını da 100 TL bandına çıkarmak için çalışmalarımızı hızlandırdık. 40 günde elde edilen 4 bin TL'yi bulan kutu gelirlerini ise 5 bin TL'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Tarımsal hizmetler müdürlüğü çatısı altında geleneksel üretimi modern tarıma entegre etmek adına var gücümüzle mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.