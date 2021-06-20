40 günde 4.000 TL kazanıyor! Evinin çatı katında yetiştirip servet kazanıyor! Şimdi paraya para demiyorlar...

Bir üretici 4 kutuya bakabiliyor

Mustafakemalpaşa Belediyesinden aldığı destekle evinin çatı katında ipekböceği yetiştiriciliği yapan Kamil Karaman, hem iklim bakımından hem de dut yaprağı tedarik etme konusunda hiçbir sorun yaşamadıklarını belirterek, "Koza üretimi ilgi isteyen bir iş. Zahmetli olduğu kadar kazancı yüksek ve zevkli. Bir üretici 4 kutu ipekböceğine çok rahat bakabiliyor. Türkiye şartlarına baktığımızda bu çok iyi bir rakam. Kaybolmaya yüz tutmuş bu güzel mesleğin daha çok yaygınlaştırılmasını istiyorum. Kadınlarımız ve gençlerimiz bu işi rahatlıkla yapabilirler. Belediyemiz teknik destek de sağlıyor. Belediye Başkanımız Mehmet Kanar'a ve Kozabirlik yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.