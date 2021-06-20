Kullanılmış telefon ve tabletlerin satışındaki KDV, yüzde 1'e iniyor

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, ikinci el cep telefonu ve tabletlerin yenilenerek garantili satışına yönelik ticaretin, Türkiye'de verimli ve etkili işleyebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KDV oranlarının yüzde 1'e indirilmesi yönünde görüştüklerini belirterek, "Bu yönde de yakın zamanda olumlu haberler alacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Şu anda KDV oranının yüzde 18 olduğuna ancak sektörün neredeyse tamamının kayıt dışı olarak satış yaptığına işaret eden Turnacı, şöyle devam etti:

"Vatandaşların mağduriyetinin söz konusu olduğu, ikinci el pazarı var. KDV yüzde 1'e indiğinde ve talebi tamamen legal kanala yönlendirdiğimizde, yıllık 1 milyar liraya yakın vergi geliri elde edilebilecek. Yeni düzenlemeyle ülkemiz, vatandaşımız ve sektörümüz kazanacak."