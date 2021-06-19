Dolar ve altında yeni dönem! ABD'den iki aşamalı plan

TAHVİL ALIMININ AZALTILMASI GÜNDEMDE

Geçen hafta ABD Merkez Bankası toplantısından sonra açıklama yapan FED Başkanı Jerome Powell, önümüzdeki aylarda "tahvil alımının azaltılması" konusunu masaya getireceklerini belirtti. Pandemi destekleri dâhilinde FED, her ay 120 milyar dolarlık tahvil alarak piyasayı fonluyor. Böylece "bol dolar likiditesi" sağlanıyordu. Aşılama ve bu teşviklerle birlikte ekonomideki toparlanma "aşırı ısınma" patikasına doğru ilerliyor. Bunu da en net, ABD'de enflasyonun yüzde 5'lere kadar dayanmasından gördük. FED, enflasyonda bu yüksek seviyenin kalıcı olmayacağını düşünse de 2021 için tahminini yüzde 3,4 olarak açıkladı. Yıllardır ortalama enflasyonun yüzde 2 civarında seyrettiği ABD için, bu rakam alışılmışın üstünde... Dolayısıyda FED, buna tedbir olarak "iki adımlı sıkı para politikası"na geçeceğinin sinyalini verdi.