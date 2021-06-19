Dolar ve altında yeni dönem! ABD'den iki aşamalı plan

Piyasalar son dönemlerin en hareketli haftasını geride bıraktı. Borsa ve altın düşerken, döviz yükseldi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,8 kayıpla 1.391 puandan tamamladı. Altının gram fiyatı yüzde 1,5 kayıpla 497,20 liraya düştü. Dolar ise yüzde 4 değer kazanarak 8,74 liraya tırmandı. Jeopolitik ve ekonomik haber başlıkları, piyasada önemli hareketliliğe sebep oluyor.
TAHVİL ALIMININ AZALTILMASI GÜNDEMDE
Geçen hafta ABD Merkez Bankası toplantısından sonra açıklama yapan FED Başkanı Jerome Powell, önümüzdeki aylarda "tahvil alımının azaltılması" konusunu masaya getireceklerini belirtti. Pandemi destekleri dâhilinde FED, her ay 120 milyar dolarlık tahvil alarak piyasayı fonluyor. Böylece "bol dolar likiditesi" sağlanıyordu. Aşılama ve bu teşviklerle birlikte ekonomideki toparlanma "aşırı ısınma" patikasına doğru ilerliyor. Bunu da en net, ABD'de enflasyonun yüzde 5'lere kadar dayanmasından gördük. FED, enflasyonda bu yüksek seviyenin kalıcı olmayacağını düşünse de 2021 için tahminini yüzde 3,4 olarak açıkladı. Yıllardır ortalama enflasyonun yüzde 2 civarında seyrettiği ABD için, bu rakam alışılmışın üstünde... Dolayısıyda FED, buna tedbir olarak "iki adımlı sıkı para politikası"na geçeceğinin sinyalini verdi.
1- Tahvil alımını azaltmak, FED'in, piyasayı soğutmak için geçiş yapacağı sıkı para politikasının ilk adımı olacak. Geçen çarşamba bu yöndeki açıklamanın ardından, ABD para biriminin küresel değerini ölçen dolar endeksi, 90,50 seviyesinden 92,30'a kadar tırmandı. Dolarda küresel bir değerlenme yaşandı.