



İkinci sıradaki Aydın'da yıllık değer artışı yüzde 56.2, ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 bin 335, ortalama konut satış fiyatı 529 bin 200 lira olarak hesaplanırken; Antalya'da yıllık değer artışı yüzde 45.7, ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 894, ortalama konut satış fiyatı 440 bin 625 lira oldu.