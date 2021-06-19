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    Pandemide yazlıklara artan ilgi fiyatlara yansıdı! Zam şampiyonu , ve oldu

    Covid-19 sürecinde yazlıklara artan ilgi fiyatlara yansıdı. Konut fiyatlarında zam şampiyonu , ve oldu. Yıllık artış yüzde 60’ı buldu.

    Evler zam 'yaz'dı

    Pandemi sürecinde yazlık bölgelere olan talebin artması gayrimenkul fiyatlarına yansıdı. Konut fiyatlarında artış şampiyonu Muğla, Aydın ve Antalya oldu.



    Endeksa verilerine göre; Mayıs ayı sonu itibarı ile Türkiye genelinde konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 30.4 olurken; Muğla'da artış yüzde 59.2'yi buldu. Muğla'da ortalama konut metrekare satış fiyatı 7 bin 945, ortalama konut satış fiyatı 916 bin 500 lira olarak gerçekleşti.



    İkinci sıradaki Aydın'da yıllık değer artışı yüzde 56.2, ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 bin 335, ortalama konut satış fiyatı 529 bin 200 lira olarak hesaplanırken; Antalya'da yıllık değer artışı yüzde 45.7, ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 894, ortalama konut satış fiyatı 440 bin 625 lira oldu.



        Mayıs'ta en fazla konut satışı gerçekleşen İstanbul'da yıllık değer artışı yüzde 23.7 olurken, konut ortalama metrekare fiyatı 4 bin 665 lira olarak hesaplandı.

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