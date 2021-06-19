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    • Ekonomi
    • 19.06.2021 11:31
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    • 19.06.2021 11:31
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    İsteyene hızlıca 100.000 TL! Masraf ve komisyon gailesi sıfır! En geç 8 saat içinde hesaba yatıyor

    Günlük yaşamda çeşitli lar doğrultusunda pek çok kişinin anında paraya ihtiyacı olabiliyor. Eşya, telefon almak ya da benzer alışverişler için insanlar genellikle bankaların ihtiyaç lerini tercih ederek başvurularını da bu doğrultuda yapıyor. Bankalar tarafından alınan başvurular birkaç dakikadan 8 saate ya da bir haftaya kadar süren değerlendirme süreciyle alınıyor. Sonuç neticesinde eğer bir onay almama sıkıntı yaşanmazsa paralar direkt hesaplara yatırılıyor. Bilindiği üzere bu teklifler 1000 liradan başlıyor. Kimi banka 50 bin liraya, kimisi 75 bin liraya, kimisi de 100 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Vadeler ise 36 aylık sürece kadar yayılıyor.

    takvim.com.tr
    İsteyen hızlıca 100.000 TL! Kredi başvurusu için...

    Eşya, telefon ve herhangi bir harcama için nakit paraya sıkışanlar bankaların dijital ortamdan sundukları ihtiyaç, bireysel ve anında kredi gibi fırsatlarını takip ediyor. Çoğu banka en fazla 50 bin liraya kadar kredi verirken bu tutar bazı fırsatlarda 100 bin liraya kadar çıkıyor. Müşteri kazanmak isteyen bankalar çeşitli fırsatları dönem dönem uygulamaya alıp dikkatleri üzerine çekiyor. Bu kapsamda bazı bankalar komisyon, ek masraf, dosya ücreti gibi müşterisinin cebinden para çıkaracak uygulamaları es geçiyor. Kredi için alınan başvurular ise en zaman zarfı içerisinde değerlendirilerek mesaj yoluyla kişilere bildiriliyor.

    ZİRAAT BANKASI

    Kredi Tutarı: 50.000 TL
    Taksit Tutarı:1.914,12 TL
    Faiz Oranı:% 1,54
    Yıllık Maliyet Oranı:% 25.052

    ENPARA

    Enpara.com'un yüzde 1,73 faiz oranıyla sağladığı kredi imkanı 75.000 TL 36 ay vadeli hesaplandığında aylık ödemesi 2.978 TL olarak karşımıza çıkıyor. Başvuruların değerlendirme sürecinin ardından onay aldığında kredi hemen hesaba yatırılacak.

    Kredi başvuruları ortalamada birkaç dakika içerisinde, en geç 8 iş saati içerisinde, değerlendirilerek sonuçlandırılıyor. Ayrıca Enpara.com İhtiyaç Kredisi'nde hiçbir masraf, ücret veya komisyon bulunmuyor.

        İŞ BANKASI

        Faiz Oranı: %1,65
        Kredi Vadesi: 36
        Geri Ödenecek Toplam Tutar: 70.392,60 TL
        Kredi Tutarı: 50.000,00 TL
        Taksit Tutarı: 1.955,35 TL

        VAKIFBANK

        Vade: 36
        Kredi Tutarı: 50.000 TL
        Faiz Oranı: %1,54
        Taksit Tutarı: 1.914,08 TL
        Kredi Tahsis Ücreti: 250,00 TL

        AKBANK

        Vade: 36
        Kredi Tutarı: 50.000 TL
        Aylık Taksit Tutarı: 1.951,58 TL
        Faiz Oranı % 1,64
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            Haberler Ekonomi İsteyene hızlıca 100.000 TL! Masraf ve komisyon gailesi sıfır! En geç 8 saat içinde hesaba yatıyor