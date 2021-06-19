İsteyene hızlıca 100.000 TL! Masraf ve komisyon gailesi sıfır! En geç 8 saat içinde hesaba yatıyor

Eşya, telefon ve herhangi bir harcama için nakit paraya sıkışanlar bankaların dijital ortamdan sundukları ihtiyaç, bireysel ve anında kredi gibi fırsatlarını takip ediyor. Çoğu banka en fazla 50 bin liraya kadar kredi verirken bu tutar bazı fırsatlarda 100 bin liraya kadar çıkıyor. Müşteri kazanmak isteyen bankalar çeşitli fırsatları dönem dönem uygulamaya alıp dikkatleri üzerine çekiyor. Bu kapsamda bazı bankalar komisyon, ek masraf, dosya ücreti gibi müşterisinin cebinden para çıkaracak uygulamaları es geçiyor. Kredi için alınan başvurular ise en zaman zarfı içerisinde değerlendirilerek mesaj yoluyla kişilere bildiriliyor.
ZİRAAT BANKASI
Kredi Tutarı: 50.000 TL
Taksit Tutarı:1.914,12 TL
Faiz Oranı:% 1,54
Yıllık Maliyet Oranı:% 25.052
ENPARA
Enpara.com'un yüzde 1,73 faiz oranıyla sağladığı kredi imkanı 75.000 TL 36 ay vadeli hesaplandığında aylık ödemesi 2.978 TL olarak karşımıza çıkıyor. Başvuruların değerlendirme sürecinin ardından onay aldığında kredi hemen hesaba yatırılacak.
Kredi başvuruları ortalamada birkaç dakika içerisinde, en geç 8 iş saati içerisinde, değerlendirilerek sonuçlandırılıyor. Ayrıca Enpara.com İhtiyaç Kredisi'nde hiçbir masraf, ücret veya komisyon bulunmuyor.