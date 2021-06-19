AVM'ler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Güncel AVM çalışma saatleri nasıl?

AVM'ler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? 2021 Haziran güncel AVM çalışma saatleri arama motorlarında sorgulanıyor. Alışveriş merkezlerine gitmek isteyen vatandaşlar, AVM'ler hangi saat aralıklarında açık olduğunu sorguluyor. Haziran ayı itibariyle AVM'ler hakkında yeni bir karar da alınmıştı.
AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?
Perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro ve ofisler vb. iş yerleri ile AVM'ler;
Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu iş kolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
"Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan pazar günlerinde marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir."