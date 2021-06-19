"MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ HALİNE GELDİ"

Bakan Pakdemirli, taklit ve tağşiş ürünlerle ile ilgili, "Kolay para maalesef vatandaşımızı, üreticimizi çekiyor. Bunların hepsinde önemli bir miktarda bir haksız kâr ve haksız rekabet unsuru doğuyor. Bununla ilgili bizim çok önemli bir kanunda değişikliğe ihtiyacımız yoktu. Kanun, yönetmelik vardı. Adamı yakalıyorsunuz, 25 bin lira ceza kesiyorsunuz ama o yapmış olduğu tağşiş olayından 10 tonluk tağşiş yaptı. Sizin cezanızı ödüyor, ifşayı da göze alıyor; bence bu rezilliktir. Sonradan firma ismini değişiyor, devam ediyor. Bu artık bir milli güvenlik meselesi haline geldi. Haksız rekabete göz açtırmayacağız, vatandaşın sağlığıyla oynayan firmalara göz açtırmayacağız. İşini doğru dürüst yapmayanların gıda sektöründe işleri yok. Vatandaşlarımızın şüphelendiği her konuda 'Alo 174' var; bizi ararlarsa gideceğiz, denetleyeceğiz. Vatandaşlar şüphelendiği konularda bize başvursunlar" dedi.