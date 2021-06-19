Bakan Pakdemirli, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından hazırlanan 'Anadolu Soruyor' programında soruları yanıtladı. Tarım ve hayvancılığın önemine değinen Pakdemirli, "Türkiye'de şu an çiftçimizin ortalama yaşı 55 civarında. Bu ne kadar korkutucu görünse de diğer ülkelerde 65 yaş civarında. Bir projemiz var. 100 bin lira hibe veriyoruz. Bunu baba oğluna yapmaz. 100 bin lira tarımda bir işe başlamak için önemli bir başlangıçtır" diye konuştu.
"MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ HALİNE GELDİ"
Bakan Pakdemirli, taklit ve tağşiş ürünlerle ile ilgili, "Kolay para maalesef vatandaşımızı, üreticimizi çekiyor. Bunların hepsinde önemli bir miktarda bir haksız kâr ve haksız rekabet unsuru doğuyor. Bununla ilgili bizim çok önemli bir kanunda değişikliğe ihtiyacımız yoktu. Kanun, yönetmelik vardı. Adamı yakalıyorsunuz, 25 bin lira ceza kesiyorsunuz ama o yapmış olduğu tağşiş olayından 10 tonluk tağşiş yaptı. Sizin cezanızı ödüyor, ifşayı da göze alıyor; bence bu rezilliktir. Sonradan firma ismini değişiyor, devam ediyor. Bu artık bir milli güvenlik meselesi haline geldi. Haksız rekabete göz açtırmayacağız, vatandaşın sağlığıyla oynayan firmalara göz açtırmayacağız. İşini doğru dürüst yapmayanların gıda sektöründe işleri yok. Vatandaşlarımızın şüphelendiği her konuda 'Alo 174' var; bizi ararlarsa gideceğiz, denetleyeceğiz. Vatandaşlar şüphelendiği konularda bize başvursunlar" dedi.
"ELEKTRİKLİ TRAKTÖR YAKIN ZAMANDA ÇIKACAK"
Bakan Pakdemirli, dijital değişimle ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti: "Herkes biliyor ki önümüzdeki birkaç 10 yıl bilgi çağı olacak. Tarım da bunların dışında tutulacak bir şey değil. Teknoloji ile hiç tanışmamış bir kitle olma ihtimali var mı, olamaz. Elektrikli traktör, seri üretime geçildi. En yakın zamanda da seri üretimden elektrikli traktör çıkmış dolacak. Ben bunu son derece önemli görüyorum. Kulak küpemiz var.