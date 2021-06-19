Herkese temiz sayfa: Kredi, kredi kartı, çek, senet borcunda sicil temizleniyor





● BORCUMU YAPILANDIRMAK IÇIN BAŞVURDUM. TALEBİM OLUMLU KARŞILANMADI. NE YAPABİLİRİM?

Banka veya finansal kuruluş ile imzalamış olduğunuz kredi sözleşmesi şartlarında herhangi bir değişiklik yapılması, her iki tarafın da anlaşması ile mümkündür. Bu nedenle, talebiniz, bankanın ticari kararına bağlıdır.



● BORCUMU ÖDEDİĞİMİ NASIL BELGELENDİREBİLİRİM?

İlgili banka veya finansal kuruluşa başvurup, buna ilişkin yazı alarak veya Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nden Risk Merkezi Raporu alarak belgelendirilebilir.