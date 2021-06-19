Herkese temiz sayfa: Kredi, kredi kartı, çek, senet borcunda sicil temizleniyor

Milyonlarca vatandaşa nefes aldıran yapılandırma yasasıyla protestolu senet, çek, bireysel ve ticari nitelikteki kredi ve kredi kartı dahil borcunu ödeyemeyenlerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri durumunda olumsuz kayıtları silinecek.
Bu düzenlemeden, nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara veya taksit ödeme tarihi 20 Mayıs'tan önce olup da aksatanlar yararlanacak.
Borçlarını 31 Aralık'a kadar ödeyen ya da yapılandıranların Risk Merkezi'nde tutulan kayıtları temizlenecek. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), merak edilen sorulara şu yanıtları verdi:
● KAPSAMI NEDİR?
Gerçek ve tüzel kişilerin karşılıksız çek, protestolu senet, bireysel ve ticari nitelikli kredi kartı dahil tüm kredi borçlarını kapsıyor.
● BORÇ BİLGİLERİNİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?
Borcun bulunduğu banka veya finansal kuruluştan öğrenilebilir. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından, gerçek ve tüzel kişilerin kendilerine ait kredi, kredi kartı, çek ve senet bilgileri ile ilgili rapor sunuluyor. Sadece gerçek kişilere, e-Devlet kanalı üzerinden rapor hizmeti veriliyor. Gerçek ve tüzel kişiler, Risk Merkezi internet sayfası üzerinden de (www. riskmerkezi.org) rapor alabiliyor.