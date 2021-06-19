Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Herkese temiz sayfa: Kredi, kredi kartı, çek, senet borcunda sicil temizleniyor

    Yeni yapılandırma yasası ile kredi, kredi kartı, çek, senet borcunda sicil temizleniyor. Vadenin 20 Mayıs’tan önce olması, borcun 31 Aralık’a kadar ödenmesi gerekiyor. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...

    Herkese temiz sayfa

    Milyonlarca vatandaşa nefes aldıran yapılandırma yasasıyla protestolu senet, çek, bireysel ve ticari nitelikteki kredi ve kredi kartı dahil borcunu ödeyemeyenlerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri durumunda olumsuz kayıtları silinecek.




    Bu düzenlemeden, nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara veya taksit ödeme tarihi 20 Mayıs'tan önce olup da aksatanlar yararlanacak.

    Borçlarını 31 Aralık'a kadar ödeyen ya da yapılandıranların Risk Merkezi'nde tutulan kayıtları temizlenecek. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), merak edilen sorulara şu yanıtları verdi:



    ● KAPSAMI NEDİR?
    Gerçek ve tüzel kişilerin karşılıksız çek, protestolu senet, bireysel ve ticari nitelikli kredi kartı dahil tüm kredi borçlarını kapsıyor.

    ● BORÇ BİLGİLERİNİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?
    Borcun bulunduğu banka veya finansal kuruluştan öğrenilebilir. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından, gerçek ve tüzel kişilerin kendilerine ait kredi, kredi kartı, çek ve senet bilgileri ile ilgili rapor sunuluyor. Sadece gerçek kişilere, e-Devlet kanalı üzerinden rapor hizmeti veriliyor. Gerçek ve tüzel kişiler, Risk Merkezi internet sayfası üzerinden de (www. riskmerkezi.org) rapor alabiliyor.



        ● ÖDEME BİLGİLERİ DE RİSK MERKEZİ KAYITLARINDA YER ALACAK MI?
        Borcun tamamının ödenmesi, yeniden yapılandırılması halinde, bundan sonraki finansal işlemlerde Risk Merkezi nezdindeki bu kayıtlar banka ve finansal kuruluşlarca dikkate alınmayacak.

        ● BORÇ ÖDEME, YENİDEN YAPILANDIRMA TALEPLERİMİ NEREYE YAPABİLİRİM?
        Borcun bulunduğu banka veya finansal kuruluşa başvuru yapılacak.



        ● BORCUMU YAPILANDIRMAK IÇIN BAŞVURDUM. TALEBİM OLUMLU KARŞILANMADI. NE YAPABİLİRİM?
        Banka veya finansal kuruluş ile imzalamış olduğunuz kredi sözleşmesi şartlarında herhangi bir değişiklik yapılması, her iki tarafın da anlaşması ile mümkündür. Bu nedenle, talebiniz, bankanın ticari kararına bağlıdır.

        ● BORCUMU ÖDEDİĞİMİ NASIL BELGELENDİREBİLİRİM?
        İlgili banka veya finansal kuruluşa başvurup, buna ilişkin yazı alarak veya Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nden Risk Merkezi Raporu alarak belgelendirilebilir.



        ● BİREYSEL KREDİ, KREDİ KARTI BORCUMU ÖDEDİĞİMİ BANKA, FİNANSAL KURULUŞLAR NE ZAMAN GÖREBİLİR?
        Borcun ödendiği tarihi takip eden 3'üncü iş gününden itibaren görebilir. Ticari krediler için de aynı süre geçerli.



            ● BORCUMU ÖDERSEM YENİ KREDİ KARTI ALABİLECEK MİYİM?
            Kredi kararı, banka ve finansal kuruluşların Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelere göre vereceği ticari karar niteliğindedir. Risk Merkezi raporundaki borç bilgilerinin eksik, hatalı olması durumunda da borcun bulunduğu banka, finansal kuruluşa başvurulacak.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            AK Parti İlçe Başkanlığına molotoflu saldırı
            Haberler Ekonomi Herkese temiz sayfa: Kredi, kredi kartı, çek, senet borcunda sicil temizleniyor