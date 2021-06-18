18 Haziran Cuma Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Konya Çimento hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 5,19 oranında 788,30 seviyesinde yükselerek işlem gördü. 18 Haziran 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Konya Çimento
|788,30
|749,40
|5,19
|Kartonsan
|53,80
|52,90
|1,70
|İhlas Holding
|0,61
|0,60
|1,67
|Vestel
|29,40
|28,98
|1,45
|Otokar
|290,70
|287,50
|1,11
|Pegasus
|77,75
|77,15
|0,78
|Doğan Holding
|2,95
|2,93
|0,68
|SASA Polyester
|32,14
|31,94
|0,63
|Tukaş
|6,89
|6,85
|0,58
|Akbank
|5,29
|5,26
|0,57
|Tekfen Holding
|15,17
|15,09
|0,53
|Garanti Bankası
|8,23
|8,19
|0,49
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,18
|2,17
|0,46
|Netaş Telekomünikasyon
|20,32
|20,24
|0,40
|Sabancı Holding
|9,09
|9,06
|0,33
|Nuh Çimento
|42,98
|42,84
|0,33
|Bim Mağazalar
|64,20
|64,05
|0,23
|İş Bankası (C)
|5,16
|5,15
|0,19
|Alarko GMYO
|21,26
|21,22
|0,19
|Selçuk Ecza Deposu
|8,86
|8,85
|0,11
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|16,93
|18,81
|-9,99
|Ege Gübre
|168,20
|175,30
|-4,05
|Fenerbahçe Futbol
|37,48
|38,52
|-2,70
|Borusan Mannesmann
|23,24
|23,88
|-2,68
|Gübre Fabrikaları
|53,95
|55,35
|-2,53
|Jantsa Jant Sanayi
|82,00
|84,00
|-2,38
|Kardemir (D)
|7,00
|7,17
|-2,37
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,34
|14,68
|-2,32
|Halk GMYO
|2,65
|2,71
|-2,21
|Şekerbank
|1,10
|1,12
|-1,79
|Parsan
|30,18
|30,72
|-1,76
|Petkim
|5,70
|5,80
|-1,72
|Çimsa
|23,38
|23,78
|-1,68
|Şok Marketler Ticaret
|11,41
|11,60
|-1,64
|Coca Cola İçecek
|78,30
|79,60
|-1,63
|Yataş
|12,89
|13,10
|-1,60
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,88
|39,50
|-1,57
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,32
|1,34
|-1,49
|Ülker Bisküvi
|21,70
|22,02
|-1,45
|Koza Altın
|121,80
|123,50
|-1,38