18 Haziran Cuma Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Konya Çimento hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 5,19 oranında 788,30 seviyesinde yükselerek işlem gördü. 18 Haziran 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Konya Çimento 788,30 749,40 5,19 Kartonsan 53,80 52,90 1,70 İhlas Holding 0,61 0,60 1,67 Vestel 29,40 28,98 1,45 Otokar 290,70 287,50 1,11 Pegasus 77,75 77,15 0,78 Doğan Holding 2,95 2,93 0,68 SASA Polyester 32,14 31,94 0,63 Tukaş 6,89 6,85 0,58 Akbank 5,29 5,26 0,57 Tekfen Holding 15,17 15,09 0,53 Garanti Bankası 8,23 8,19 0,49 Yapı ve Kredi Bankası 2,18 2,17 0,46 Netaş Telekomünikasyon 20,32 20,24 0,40 Sabancı Holding 9,09 9,06 0,33 Nuh Çimento 42,98 42,84 0,33 Bim Mağazalar 64,20 64,05 0,23 İş Bankası (C) 5,16 5,15 0,19 Alarko GMYO 21,26 21,22 0,19 Selçuk Ecza Deposu 8,86 8,85 0,11

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: