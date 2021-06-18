Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 18.06.2021 17:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.06.2021 17:36
    ABONE OL

    18 Haziran Cuma Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    AA
    18 Haziran Borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 5,19 oranında 788,30 seviyesinde yükselerek işlem gördü. 18 Haziran 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Konya Çimento 788,30 749,40 5,19
    Kartonsan 53,80 52,90 1,70
    İhlas Holding 0,61 0,60 1,67
    Vestel 29,40 28,98 1,45
    Otokar 290,70 287,50 1,11
    Pegasus 77,75 77,15 0,78
    Doğan Holding 2,95 2,93 0,68
    SASA Polyester 32,14 31,94 0,63
    Tukaş 6,89 6,85 0,58
    Akbank 5,29 5,26 0,57
    Tekfen Holding 15,17 15,09 0,53
    Garanti Bankası 8,23 8,19 0,49
    Yapı ve Kredi Bankası 2,18 2,17 0,46
    Netaş Telekomünikasyon 20,32 20,24 0,40
    Sabancı Holding 9,09 9,06 0,33
    Nuh Çimento 42,98 42,84 0,33
    Bim Mağazalar 64,20 64,05 0,23
    İş Bankası (C) 5,16 5,15 0,19
    Alarko GMYO 21,26 21,22 0,19
    Selçuk Ecza Deposu 8,86 8,85 0,11

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Bera Holding 16,93 18,81 -9,99
    Ege Gübre 168,20 175,30 -4,05
    Fenerbahçe Futbol 37,48 38,52 -2,70
    Borusan Mannesmann 23,24 23,88 -2,68
    Gübre Fabrikaları 53,95 55,35 -2,53
    Jantsa Jant Sanayi 82,00 84,00 -2,38
    Kardemir (D) 7,00 7,17 -2,37
    İş Yatırım Menkul Değerler 14,34 14,68 -2,32
    Halk GMYO 2,65 2,71 -2,21
    Şekerbank 1,10 1,12 -1,79
    Parsan 30,18 30,72 -1,76
    Petkim 5,70 5,80 -1,72
    Çimsa 23,38 23,78 -1,68
    Şok Marketler Ticaret 11,41 11,60 -1,64
    Coca Cola İçecek 78,30 79,60 -1,63
    Yataş 12,89 13,10 -1,60
    Eczacıbaşı Yatırım 38,88 39,50 -1,57
    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,32 1,34 -1,49
    Ülker Bisküvi 21,70 22,02 -1,45
    Koza Altın 121,80 123,50 -1,38

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Marmara’nın ilk rafting parkuru Orhaneli’de açıldı
    Haberler Ekonomi 18 Haziran Cuma Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?