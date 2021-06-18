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    • Ekonomi
    • 18.06.2021 09:20
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    • 18.06.2021 09:20
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    halka arz sonuçları açıklandı mı? ne zaman işlem görecek?

    halka arz sonuçları açıklandı mı? ne zaman işlem görecek sorusuna yatırımcılar cevap arıyor. 17-18 Haziran tarihlerinde talep toplama süreci tamamlanan Selva Gıda halka arz döneminin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Hisselerin ne zaman işlem göreceği de merak edilen konuların başında geliyor. Peki; ?

    takvim.com.tr
    Selva Gıda hisse ne zaman işlem görecek?

    Selva Gıda hisse ne zaman işlem görecek? Selva Gıda halka arz sonuçları nasıl? 17-18 tarihlerinde yatırıma açılan Selva Gıda hisseleri satışta. Birçok bankadan firmanın hisseleri satın alınabiliyor. 18 Haziran'da hisse satışları sona erecek. Peki; Selva Gıda hisse ne zaman işlem görecek?

    SELVA GIDA HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

    Selva Gıda halka arz süreci Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile ve "sabit fiyatla talep toplama yöntemi" ile gerçekleştirilecek.

    Selva Gıda'nın halka arzında, Şirket çıkarılmış sermayesi 65 milyon TL'den 78 milyon TL'ye artırılarak ihraç edilecek 13 milyon TL nominal değerli payların yanı sıra, mevcut ortak İttifak Holding'in sahip olduğu 13 milyon TL nominal değerli paylar satışa sunulacak.

    Selva Gıda'nın sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 26 milyon TL nominal değerli payların satışı sonrası şirketin halka açıklık oranı % 33,33 olurken, halka arzın toplam büyüklüğü 79 milyon 560 bin TL olacak.

    Halka arz geliri ile Selva Gıda'nın sermaye yapısının daha da güçlendirileceğine ve üretim kapasitesinin artırılacağına değinen Selva Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Bora Kumru, "Selva olarak teknolojiyi yakından takip eden, kalitesini her daim güncel tutmak için önemli yatırımlar yapan bir şirketiz. Selva Gıda mevcut haliyle 340 ton irmik, 125 ton un ve 210 ton makarna olmak üzere günlük toplam 675 ton üretim kapasitesi ile Türkiye'nin en modern tesislerinden birine sahiptir. Buğday depolama çelik silo yatırımı, irmik değirmeni revizyon yatırımı, makarna kapasite artırımı, ürün çeşitlendirme ve iyileştirme yatırımları yaparak hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda payımızı artırmayı hedefliyoruz." dedi.

        SELVA GIDA HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Hisselerin ne zaman işlem göreceğine yönelik bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak tahminlere göre önümüzdeki hafta hisseler işlem görebilir.

        SELVA GIDA HALKA ARZ HANGİ BANKADA?

        Ülkemizde toplam 21 farklı markanın ürettiği makarna sektöründe ilk dörde giren Selva Gıda, aracı kurumlar olarak şu bankaları belirledi:

        A1 Capital
        Ahlatçı Yatırım
        AK Yatırım
        Alan Yatırım
        Alternatif Yatırım
        Anadolu Yatırım

        Ata Yatırım
        Bizim Menkul Değerler
        Deniz Yatırım
        Dinamik Menkul Değerler
        Garanti Yatırım
        Gedik Yatırım
        Halk Yatırım
        ICBC Turkey Yatırım


        ING Menkul
        InvestAZ Yatırım
        İntegral Yatırım
        Meksa Yatırım
        Osmanlı Yatırım
        Oyak Yatırım
        Phillip Capital
        Piramit Menkul Kıymetler
        QNB Finans Yatırım
        Strateji Menkul Değerler
        Şeker YAtırım
        Tacirler Yatırım
        Tera Yatırım
        Ünlü Menkul Değerler
        Yapı Kredi Yatırım
        Yatırım Finansman
        Ziraat Yatırım
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        Haberler Ekonomi Selva Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? Selva Gıda hisse ne zaman işlem görecek?