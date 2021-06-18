SELVA GIDA HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Selva Gıda halka arz süreci Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile ve "sabit fiyatla talep toplama yöntemi" ile gerçekleştirilecek.

Selva Gıda'nın halka arzında, Şirket çıkarılmış sermayesi 65 milyon TL'den 78 milyon TL'ye artırılarak ihraç edilecek 13 milyon TL nominal değerli payların yanı sıra, mevcut ortak İttifak Holding'in sahip olduğu 13 milyon TL nominal değerli paylar satışa sunulacak.

Selva Gıda'nın sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 26 milyon TL nominal değerli payların satışı sonrası şirketin halka açıklık oranı % 33,33 olurken, halka arzın toplam büyüklüğü 79 milyon 560 bin TL olacak.