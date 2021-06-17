2 bankadan faizsiz masrafsız kredi müjdesi! Almak için bunu yapmanız yeter! Başvuranın hesabına hemen 10.000 TL yatıyor!

Hızlı kredi kullanmak isteyenlerin ilk tercihi ihtiyaç kredisi oluyor. Eşya alımı, borç ödeme, elektronik cihaz alımı gibi pek çok alanda kullanmak üzere nakit para ihtiyacı olanlara anında kredi ödemesi yapılıyor. Bankalarda birçok noktada avantaj sağlamaktadır. Günümüzde kredi alma şartları koşullara ve detaylara göre değişebilmektedir. Bilindiği üzere başvuru sahibinin kredi alabilmesi için gerekli kriterleri eksiksiz olarak sağlaması gerekmektedir. Bu kriterler, bankaların ödemelerini geri alabilmeleri için son derece önemlidir. Keza başvuru sahibine verilecek kredi miktarının tutarını doğrudan kriterler de sağlayabilmektedir.
Fibabanka'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;
Tüm ihtiyaçlarınız için uygun faiz oranlarıyla Fibabanka İhtiyaç Kredisi yanınızda! Siz de Fibabanka İhtiyaç Kredisine başvuruda bulunun, cazip faiz oranlarıyla ihtiyaçlarınızı ertelemeden kolayca sahip olun. İhtiyaç kredisi hesaplama aracımızla bütçenize uygun seçenekleri hızlıca öğrenebilir, kredi başvurunuzu Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarımızdan, 444 88 88 Çağrı Merkezimizden veya size en yakın Fibabanka Şubemizden hızlıca gerçekleştirebilirsiniz.
FİBABANKA İHTİYAÇ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İhtiyaç kredisi başvurularınızı 7/24 hizmetinizde olan 444 88 88 Telefon Bankacılığı kanalımızdan, fibabanka.com.tr'den, Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarımızdan ya da size en yakın şubemizi ziyaret ederek hızlı ve kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
NE KADAR İHTİYAÇ KREDİSİ KULLANABİLİRİM?
Müşterilerimizin bulundukları risk grubuna göre kredi kullandırımları değişkenlik göstermekle birlikte; müşterilerimiz 3.000 TL - 100.000 TL arası tutarlar için kredi kullanabilirler.
İHTİYAÇ KREDİSİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?
Faiz oranı müşterimizin bulunduğu risk grubuna göre değişmektedir.
12-36 ay vade için geçerlidir.
Kredinizin onaylanmasının hemen ardından, kredi tutarınız anında hesabınıza geçer.
İhtiyaç kredisi ödeme planında belirtilen taksitlerin eksiksiz ve zamanında ödenmesi gerekir.
İHTİYAÇ KREDİ TÜRLERİ NELERDİR?
Fibabanka'da tüm ihtiyaçlarınıza özel bir krediniz var! Bayram, tatil, evlilik, eğitim, sağlık, bilgisayar, mobilya, beyaz eşya gibi birçok farklı harcamanız için nakit ihtiyacı duyduğunuz anda 36 aya varan vade seçenekleri ve uygun ödeme koşullarıyla Fibabanka yanınızda!