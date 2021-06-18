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    • Ekonomi
    • 18.06.2021 10:23
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    • 18.06.2021 10:23
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    ? İbre tersine döndü! 18 Haziran anlık fiyatları analiz, canlı grafik ve yorumlar

    İki haftalık sürece bakıldığında fiyatlarında yaşanan sert düşüş sonrası seyrin hangi yöne gideceği yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Dün kapanışta İstanbul Kapalıçarşı'da çeyrek altın 804,00 lira, Cumhuriyet altını 3.293,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,49 düşüşle 496,70 liradan işlem görmüştü. nda yaşanan düşüş sonrası neler olacağı merak ediliyor. Peki, ? İşte 18 Haziran anlık altın fiyatları analiz, canlı grafik ve yorumlar

    Altın neden düşüyor?

    Yaz aylarının gelmesiyle birlikte altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşler dikkat çekmeye başladı. Güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası neler olacağı milyonların gündemde yer aldı. Sabah İç piyasada, gram altın 501 liraya, çeyrek altın 825 liraya, Cumhuriyet altını da 3,290 liraya yükseldi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Covid-19 kaynaklı krizden toparlanma sürecinde ilk faiz artırım tarihi öngörüsünü 2024'ten 2023'e çekmesinin ardından doların güçlenmesiyle sert düşen altının ons fiyatı da 1,780 - 1,785 dolar aralığında yatay hareket ediyordu. Peki, altın neden düşüyor? İşte 18 Haziran anlık altın fiyatları analiz, canlı grafik ve yorumlar

    ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR? İŞTE YORUMLAR

    Meksa Yatırım tarafından hazırlanan altın yorumunda;

    Gram altının, ons tarafındaki düşüşe eşlik ettiği ve USDTRY tarafındaki yükselişe rağmen 500 desteğine ulaştığına dikkat çekildi. Bu seviyenin oldukça kritik olduğunu dile getiren analistler, ileriki dönemde altının yükselip yükselmeyeceği konusunda ipuçlarına sahip olmak için gün içinde 500 seviyesinin ne tarafında olacağına bakılacağını kaydetti.

    İşte uzman yorumları ve canlı grafik;

    Meksa Yatırım tarafından yapılan yorumda, 500 TL üstünde 507, 512 ve 517 TL seviyelerinin hedef olarak kullanılabileceği belirtilirken, 500 altına indiği takdirde 496, 492, 486'ya doğru gerilemenin önünün açılmış olabileceği kaydedildi.

    Ziraat Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan altın analizinde ise Şahin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ardından güçlenen dolarla birlikte sert satışla karşılaşan altının dün günü yaklaşık yüzde 2,5 oranında kayıpla 1.812 seviyesinden kapattığına işaret edildi.

    Şu anki durumda kısa vadede doların güçlenmesi devam edebilecekken, altının baskı altında kalmaya devam edebileceği kaydedildi. Değerli madende teknik seviyelere bakıldığında, düşüşün devam etmesi ve 1.800 desteğinden tepki gelmemesi halinde ise 1.785'in hedef olarak izlenebilir. Diğer yandan, olası yükselişlerde 1.830 direnci tepki gelebilecek seviye olarak öne çıkıyor."

        Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "Petrol fiyatlarında son iki gündür düşüş hız kazandı" denildi ve eklendi:

        "Bu haftaki Fed toplantısı sonrası emtia fiyatlarındaki ivme kaybı, petrol üzerinde de baskı oluşturdu ve düşüşe neden oldu.

        "Küresel tarafta, Dolarında güçlenmesi ve bu seyrini şimdilik koruyor olması, petrol açısından olumsuz yorumlandı.

        "Ancak, gelecek dönem için petrol beklentileri güçlü olduğu için bu satışlar belli noktalarda karşılanabilir.

        "Fitch dünkü açıklamasında, 2021-2022 yılları için petrol fiyatlarına dair beklentilerini yukarı yönde revize ederken, aşılamanın hız kazanması ve kısıtlamaların gevşetilmesiyle, petrol talebinde artışın yılın ikinci yarısında da devam edebileceğini belirtti."

        Bültende, altın fiyatlarına ilişkin de şöyle denildi:

        "Ons altın bu hafta Fed toplantısı sonrası ivme kaybını sürdürdü. Dün en son 1765 dolar seviyesine doğru düşüşün ardından bu seviyeden tepki alımlarıyla karşılaşıldı.

        "Altın bu seviyeleri Mayıs ayında görmüştü ve sonrasında yükseliş kaydetmişti. Dolayısıyla 1765 dolar seviyesi ons altın açısından önemli görülüyor.

        "ABD 10 yıllık tahvil faizinin Fed sonrası yüzde 1.59 seviyesine doğru hızlı yükselişin ardından dün gevşemeye başladı ve gün sonu kapanışını yüzde 1.50 çevresinde gerçekleşti.

        "Tahvildeki gevşeme bir miktar altın içinde olumlu oldu. Ancak Fed'in şahin projeksiyonları altını baskılamaya devam ediyor.

        "Bugün için takvim sakin. ABD 10 yıllık tahvil faizi ve doların görünümü, altının seyri açısından izlenebilir."

            PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ, ALTIN YATAY

            Doların güçlenmesinin yanında, İran ile sürdürülen görüşmelerde, ülkenin petrol ihracatının önünün açılacağına ilişkin beklentilerin güç kazanması, arz fazlası oluşacağı endişeleriyle petrol fiyatlarını aşağıya çekti.

            Brent petrolün spot piyasalardaki varil fiyatı 72 doların da altına gerilerken, gösterge petrolün Ağustos teslimi varil fiyatı da yüzde 0.93 düşüşle 72.41 dolara geriledi.

            ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Covid-19 kaynaklı krizden toparlanma sürecinde ilk faiz artırım tarihi öngörüsünü 2024'ten 2023'e çekmesinin ardından doların güçlenmesiyle sert düşen altının ons fiyatı da 1,780 - 1,785 dolar aralığında yatay hareket ediyordu.

            Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 0.51 düşüşle 71.85 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 0.81 düşüşle 69.42 dolar,

            - altın yüzde 0.64 artışla 1,784.55 dolar,

            - gümüş yüzde 1.08 artışla 26.19 dolar,

            - bakır yüzde 4.56 düşüşle 9,190.50 dolar,

            - platin yüzde 0.84 artışla 1,073.62 dolar,

            - paladyum yüzde 2.06 artışla 2.555.85 dolar düzeyindeydi.
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