Yaz aylarının gelmesiyle birlikte altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşler dikkat çekmeye başladı. Güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası neler olacağı milyonların gündemde yer aldı. Sabah İç piyasada, gram altın 501 liraya, çeyrek altın 825 liraya, Cumhuriyet altını da 3,290 liraya yükseldi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Covid-19 kaynaklı krizden toparlanma sürecinde ilk faiz artırım tarihi öngörüsünü 2024'ten 2023'e çekmesinin ardından doların güçlenmesiyle sert düşen altının ons fiyatı da 1,780 - 1,785 dolar aralığında yatay hareket ediyordu. Peki, altın neden düşüyor? İşte 18 Haziran anlık altın fiyatları analiz, canlı grafik ve yorumlar

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR? İŞTE YORUMLAR

Meksa Yatırım tarafından hazırlanan altın yorumunda;

Gram altının, ons tarafındaki düşüşe eşlik ettiği ve USDTRY tarafındaki yükselişe rağmen 500 desteğine ulaştığına dikkat çekildi. Bu seviyenin oldukça kritik olduğunu dile getiren analistler, ileriki dönemde altının yükselip yükselmeyeceği konusunda ipuçlarına sahip olmak için gün içinde 500 seviyesinin ne tarafında olacağına bakılacağını kaydetti.

İşte uzman yorumları ve canlı grafik;