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    • Ekonomi
    • 18.06.2021 11:05
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    • 18.06.2021 11:05
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    aidatı nasıl geri alınır? Kredi kartı almayan bankalar hangileri?

    almayan bankalar hangileri? nasıl geri alınır? Bankaların uyguladığı kredi kartı aidatı uygulaması nedeniyle bankalara yönelik şikayetler arttı. Şikayetlerin artması nedeniyle, vatandaşlar aidatları nasıl geri alabileceğini araştırmaya başladı. 200 lirayı aşan kart aidatı nedeniyle zorluk yaşayan vatandaşlar, aidattan kurtulmanın yollarını arıyor. İşte, sorusunun yanıtı!

    takvim.com.tr
    Kredi kartı aidatı nasıl geri alınır? Kredi kartı almayan bankalar hangileri?

    Kredi kartı aidatı nasıl geri alınır? Kredi kartı almayan bankalar hangileri? Kredi kartı sahibi vatandaşlar, 200 TL'yi aşan kart aidatlarını ödemekte zorluk yaşayabiliyor. Bu ödemeleri geri almak isteyen vatandaşlar kart aidatını nasıl geri alabileceğini araştırıyor. İşte, kart aidatı almayan bankalar!

    KREDİ KARTI AİDATI NASIL GERİ ALINIR?

    Ekim 2014'ten önce kart aidatları tüketici hakem heyetleri yoluyla geri alınabiliyordu. Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2014'te aldığı kararla kredi kartı aidatlarını yasal bir zemine kavuşturdu. BDDK, tüketiciyi koruyucu bazı önlemler de aldı. Kredi kartı aidatının banka ve müşteri arasında karşılıklı müzakere edilerek mutabakat sağlanırsa alınabiliyor. Uzmanlar kart aidatını bankayla müzakere etmiş olanların da bundan sonrası için aidatsız kart isteyebileceğini dile getiriyor.



    Fakat tüketiciler haklarını bilmediği için aidatı ödeme ya da kartını iptal etme yoluna gidiyor. BDDK'nın yönetmeliğine göre; kart çıkaran kuruluşlar, yıllık üyelik ücreti ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorunda. Ayrıca bankalar aidatsız kart seçeneğini tüketiciye bildirmekle yükümlü.

    Aidatsız kredi kartı için bir dilekçeyle bankaya başvurmak yeterli oluyor. Banka aidatsız kart vermezse, normal kredi kartından aidat ücreti talep edemez. Aidat alırsa, vatandaş dilekçesiyle hakem heyetlerine başvurup iadesini isteyebilir. Ayrıca aidatsız kredi kartını vermeyen bankaya 6.9 milyon para cezası da kesiliyor. Yani yaptırımı ağır.



    Son dönemde bankalar kart aidatından vazgeçmek istemiyor. Yani iptal ettirmeye çalışsanız da bu çok mümkün olmuyor. Bazı bankalar müşteri portföyünü artırmak için kart aidatından vazgeçebiliyor. Bu nedenle önce bankanızla aidat pazarlığı yapın. Sonuç alamazsanız alternatif kredi kartlarını araştırın.

        BU BİLGİLERİ UNUTMAYIN!

        - Kredi kartı sözleşmesi imzalanmış olsa bile kredi kartı kullanılmadığı sürece aidat yansıtılamaz.

        - Kesintisiz 180 gün boyunca kullanılmayan kredi kartı hareketsiz kabul edilir ve hareket görmediği sürece aidat ödenmez.

        - Daha önce kart aidatı yansıtılmış ve kart 180 gün hareketsiz kalmışsa, banka 12 ay içinde tahsil edemediği aidattan vazgeçer.

        - Her bankanın aidatsız kredi kartı ürünü çıkarma zorunluluğu var.



        - Ücretsiz kredi kartı başvurularını reddeden banka, bu başvuruya istinaden aidatlı kredi kartı veremez.

        - Aidatsız kartın limiti, aynen aidatlı karttaki kadar olmak zorunda.

        - Kredi kartı sözleşmesi imzalanmış olsa bile kredi kartı kullanılmadığı sürece aidat yansıtılamaz.

        - Kesintisiz 180 gün boyunca kullanılmayan kredi kartı hareketsiz kabul edilir ve hareket görmediği sürece aidat ödenmez.



        - Daha önce kart aidatı yansıtılmış ve kart 180 gün hareketsiz kalmışsa, banka 12 ay içinde tahsil edemediği aidattan vazgeçer.

        - Her bankanın aidatsız kredi kartı ürünü çıkarma zorunluluğu var.

        - Ücretsiz kredi kartı başvurularını reddeden banka, bu başvuruya istinaden aidatlı kredi kartı veremez.

        - Aidatsız kartın limiti, aynen aidatlı karttaki kadar olmak zorunda.

        KART AİDATI ALMAYAN BANKALAR!

        Yapı Kredi Bankası'na ait World Eko Kart

        Enpara.com'a ait kredi kartı

        İş Bankası'na ait Maksimum Kart

        Akbank'a ait Axess Free

        TEB'e ait Sade Kart

        Garanti Bankası'na ait Bonus Flexi

        Maksimum Aidatsız Kredi kartı

        Fix Kart olarak belirlenmiştir.

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        Haberler Ekonomi Kredi kartı aidatı nasıl geri alınır? Kredi kartı almayan bankalar hangileri?