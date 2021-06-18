Kredi kartı aidatı nasıl geri alınır? Kredi kartı almayan bankalar hangileri? Kredi kartı sahibi vatandaşlar, 200 TL'yi aşan kart aidatlarını ödemekte zorluk yaşayabiliyor. Bu ödemeleri geri almak isteyen vatandaşlar kart aidatını nasıl geri alabileceğini araştırıyor. İşte, kart aidatı almayan bankalar!
KREDİ KARTI AİDATI NASIL GERİ ALINIR?
Ekim 2014'ten önce kart aidatları tüketici hakem heyetleri yoluyla geri alınabiliyordu. Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2014'te aldığı kararla kredi kartı aidatlarını yasal bir zemine kavuşturdu. BDDK, tüketiciyi koruyucu bazı önlemler de aldı. Kredi kartı aidatının banka ve müşteri arasında karşılıklı müzakere edilerek mutabakat sağlanırsa alınabiliyor. Uzmanlar kart aidatını bankayla müzakere etmiş olanların da bundan sonrası için aidatsız kart isteyebileceğini dile getiriyor.
Fakat tüketiciler haklarını bilmediği için aidatı ödeme ya da kartını iptal etme yoluna gidiyor. BDDK'nın yönetmeliğine göre; kart çıkaran kuruluşlar, yıllık üyelik ücreti ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorunda. Ayrıca bankalar aidatsız kart seçeneğini tüketiciye bildirmekle yükümlü.
Aidatsız kredi kartı için bir dilekçeyle bankaya başvurmak yeterli oluyor. Banka aidatsız kart vermezse, normal kredi kartından aidat ücreti talep edemez. Aidat alırsa, vatandaş dilekçesiyle hakem heyetlerine başvurup iadesini isteyebilir. Ayrıca aidatsız kredi kartını vermeyen bankaya 6.9 milyon para cezası da kesiliyor. Yani yaptırımı ağır.
Son dönemde bankalar kart aidatından vazgeçmek istemiyor. Yani iptal ettirmeye çalışsanız da bu çok mümkün olmuyor. Bazı bankalar müşteri portföyünü artırmak için kart aidatından vazgeçebiliyor. Bu nedenle önce bankanızla aidat pazarlığı yapın. Sonuç alamazsanız alternatif kredi kartlarını araştırın.