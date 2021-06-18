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    • Ekonomi
    • 18.06.2021 11:56
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    • 18.06.2021 11:57
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    ! ? Koç, koyun, dana, inek…

    Merakla ve heyecanla beklenen ve Müslüman alemi hemen detaylı bilgi edinmek için araştırmalara başladı. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ? Sorusunun yanıtını merak ediyor, vekalet yoluyla kaç TL olduğu da sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Koç, koyun, dana, inek satın almak isteyenler ne kadar ödeme yapacağını haberimizin içeriğinden öğrenebilir.

    takvim.com.tr
    Kurbanlık fiyatları 2021 açıklandı!

    Kurbanlık fiyatları 2021 açıklandı mı? Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2021 vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini açıkladı ve gündemde hemen detaylar araştırılmaya başlandı. Dini bayramımıza az bir zaman kala heyecan yaşayan Müslüman aleminin araştırdığı fiyatlar haberimizde yer alıyor.

    2021 KURBANLIK FİYATLARI AÇIKLANDI!

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

    2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Kurban Bayramı arifesi 19 Temmuz'da denk geliyor. Bayram tatilinin de 9 gün olması bekleniyor.

    Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

    Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

    Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

    Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

        KIZILAY KURBAN KAMPANYASI

        "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun" Türkiye sloganıyla kampanya başlatan Kızılay, Türkiye dâhil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedeflediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kızılay, 2021 yılı için vekalet bedelini ise yurt içi bin 50 lira olarak belirledi. Yurt dışından vekalet vermek isteyenler ise 125 dolar veya 105 euro bedel karşılığında bir hisselik vekaletini Kızılay'a verebilecek" denildi.

        KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

        Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.
        Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.



        Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.
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