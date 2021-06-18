50 BİN DOLARA ZİHİN OKUYAN KASK

Amerikalı girişimci Bryan Johnson tarafından kurulan Kernel adlı şirket, zihin okuyabildiğini iddia ettiği kaskları 50 bin dolardan satışa sunmaya hazırlanıyor. Johnson'un, 5 yılda 110 milyon dolar harcayarak beyin aktivitelerini izleyip kaydedebilen kask geliştirdiği ve bu icadıyla bilim dünyasını heyecanlandırdığı belirtildi. Birkaç kilogamlık kaskların, beynin elektriksel uyarılarını ve kan akışını düşünce hızında ölçerek analiz eden ve bu organın dünyaya nasıl tepki verdiğine dair bir veri sağlayan sensör yuvalarını içerdiği kaydedildi.