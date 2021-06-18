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     Genel Müdürü : Kadın girişimciye 3 milyar TL destek (Ekonomi haberleri)

     Genel Müdürü , "Kadın Girişimci Destek Paketimizden 3 ay içinde 33 binin üzerinde kadın girişimcimiz faydalandı ve 3 milyar lirayı aşan kredi hacmi gerçekleşti" dedi.

    Kadın girişimciye 3 milyar TL

    Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Kadın Girişimci Destek Paketimizden 3 ay içinde 33 binin üzerinde kadın girişimcimiz faydalandı ve 3 milyar lirayı aşan kredi hacmi gerçekleşti" dedi.

    'Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı'nda konuşan Arslan, şunları kaydetti: "Kredi talebinin yüzde 46'sı 35 ila 44 yaş arasındaki kadın girişimcilerden geldi. İkinci sırada ise 45 ila 54 yaş arasındaki girişimciler yer aldı. Bu da iş tecrübesine sahip kadınlarımızı harekete geçirdiğimizi ve halen sürdürdükleri işlerini destekleyici bir katkımız olduğunu kanıtlamaktadır. Sektörel olarak bakıldığında, kredilerin yüzde 37'si ticaret, yüzde 31'i hizmet, yüzde 17'si ise imalat sektörüne odaklanan girişimcilerce talep edilmiştir."

    50 BİN DOLARA ZİHİN OKUYAN KASK
    Amerikalı girişimci Bryan Johnson tarafından kurulan Kernel adlı şirket, zihin okuyabildiğini iddia ettiği kaskları 50 bin dolardan satışa sunmaya hazırlanıyor. Johnson'un, 5 yılda 110 milyon dolar harcayarak beyin aktivitelerini izleyip kaydedebilen kask geliştirdiği ve bu icadıyla bilim dünyasını heyecanlandırdığı belirtildi. Birkaç kilogamlık kaskların, beynin elektriksel uyarılarını ve kan akışını düşünce hızında ölçerek analiz eden ve bu organın dünyaya nasıl tepki verdiğine dair bir veri sağlayan sensör yuvalarını içerdiği kaydedildi.

    REKORLUK KEŞİF
    Güney Afrika     ülkesi Botsvana'da, dünyada şu ana kadar çıkarılmış üçüncü en büyük elmas bulundu. Elmasın bin 98 karat olduğu belirtildi. Şu ana kadar keşfedilen en büyük elmas 1905'te Güney Afrika'da bulunan 3 bin 106 karatlık Cullinan. İkinci en büyük elmas ise 2015'te Botsvana'da keşfedilen bin 109 karatlık Lesedi La Rona olarak biliniyor.

        NEW YORK'TA SKANDAL
        Dünyanın         bir yanında ev kiralama hizmeti veren Airbnb'nin, kiraladığı bir dairede tecavüze uğrayan turiste susması için 7 milyon dolar ödediği ortaya çıktı. Olay, 2015'te yaşandı. Avustralyalı bir kadın turist, New York'ta arkadaşlarıyla Airbnb uygulaması üzerinden ev kiraladı. 29 yaşındaki turist ve arkadaşları evin anahtarını sokaktaki bir dükkandan teslim aldı. Anahtarın kopyasını yaptıran dükkanın sahibi Junior Lee, bir gece yarısı arkadaşlarından önce eve dönen kadını bıçak zoruyla korkuttu ve tecavüz etti.

        MERKEZ FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ
        ABD Merkez Bankası'nın önceki günkü toplantısının ardından tüm gözlerin çevrildiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dünkü toplantıda faizi değiştirmedi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tuttu. Merkez Bankası böylece, Kavcıoğlu'nun başkanlık ettiği son 3 PPK toplantısında faiz değişikliği gerçekleştirmemiş oldu.
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        Haberler Ekonomi Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan: Kadın girişimciye 3 milyar TL destek (Ekonomi haberleri)