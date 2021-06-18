45 metre genişliğinde 2 bin 700 metre uzunluğunda yapılan pistin ışıklandırma sistemi aktif hale getirildi. Terminal binası ve kule inşaatında tefrişat çalışmaları ise devam ediyor. Son teknoloji ile donatılacak olan havalimanı inşaatının yıl sonuna tamamlanması planlanıyor.