Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce yaklaşık 3 yıl önce başlatılan yeni Tokat Havalimanı inşaatında sona yaklaşıldı. 520 milyon liraya ihale edilen havalimanında pist çalışmaları tamamlandı.
45 metre genişliğinde 2 bin 700 metre uzunluğunda yapılan pistin ışıklandırma sistemi aktif hale getirildi. Terminal binası ve kule inşaatında tefrişat çalışmaları ise devam ediyor. Son teknoloji ile donatılacak olan havalimanı inşaatının yıl sonuna tamamlanması planlanıyor.
HAVALİMANI İLE ŞEHRİN EKONOMİK POTANSİYELİ GELİŞECEK
Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, yeni havalimanında çalışmaların son derece yoğun ve hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.