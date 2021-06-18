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    • Ekonomi
    • 18.06.2021 17:28
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    • 18.06.2021 17:28
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    Gündemde sıklıkla araştırılan sorular arasında ? Yer alıyor. Tüm dünya gibi ülkemizde de koronavirüs ile mücadele devam ediyor ve bu noktada aşılama büyük önem taşıyor. Hem özel hem de devlet hastanelerinde, Sinovac aşısı için ise ekstra aile hekimlerinde de aşı uygulaması yapılıyor. Peki Özel hastanede koronavirüs aşısı yapan personellere ek ödeme verilecek mi? Covid 19 aşısı yapan personellerin alacağı ek ödemelere ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Covid 19 aşısı yapan personele kaç TL ek ödeme yapılacak?

    Covid 19 aşısı yapan personele kaç TL ek ödeme yapılacak? Özel hastanede koronavirüs aşısı yapan personellere ek ödeme verilecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sağlık personelleri hızlanan aşılama çalışmalarını uygularken bu personellere ekstra ücret verilip verilmeyeceği merak edilerek gündemde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında yer almıştı. İşte detaylar…

    COVİD-19 AŞISI YAPTIRAN PERSONELLERE EK ÖDEME YAPILACAK MI?

    Sağlık Bakanlığı, "Kovid-19 Pandemisi Nedeniyle Oluşturulan Aşı Odalarında Görev Yapan Personele Ek Ödeme" konulu genelgeyi 81 ilin sağlık müdürlüğüne gönderdi.

    Kovid-19 salgınının ortadan kaldırılması amacıyla aşı çalışmalarının hızlandırıldığına dikkati çekilen genelgede, aşı odalarında görevlendirilen personele motivasyonlarının artırılması amacıyla ek ödeme yapılacağı kaydedildi.

    Buna göre, ilgili yönetmelik kapsamındaki personelden Kovid-19 için oluşturulan aşı odalarında aşı yapmak için görevlendirilenlere yapılacak ek ödeme, tabipler için yüzde 30, tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için yüzde 100 artırımlı uygulanacak.

    Tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için hesaplanan tutar, 209 sayılı kanunun 5'inci maddesi uyarınca ödenen sabit ek ödeme tutarından mahsup edilmeden ödenecek.

    Ayrıca, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde ilgili ek ödeme yönetmeliği kapsamında bulunan personele 1 Nisan 2021'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılacak.

        ÖZEL HASTANELERDE COVİD 19 AŞISI ÜCRETLİ Mİ YAPILIYOR?

        İnaktif COVID-19 aşıları, öncelikli olarak Aile Sağlığı Merkezleri olmak üzere aşılama aşılama hizmeti sunan sağlık kuruluşlarında yapılacaktır. Yaşlı bakımevleri, engelli rehabilitasyon merkezleri ve koruma evlerinde kalanlar ile hizmet sunanlara Toplum Sağlığı Merkezleri/İlçe Sağlık Müdürlükleri ekiplerince aşılama hizmeti verilecektir. Evde sağlık hizmeti sistemine kayıtlı olan kişilerin aşılamaları, bu hizmeti veren ve aşı uygulamaya yetkili olan sağlık personeli tarafından yapılacaktır.
        T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen aşılar, aşılama hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak uygulanacaktır.
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