Covid 19 aşısı yapan personele kaç TL ek ödeme yapılacak? Özel hastanede koronavirüs aşısı yapan personellere ek ödeme verilecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sağlık personelleri hızlanan aşılama çalışmalarını uygularken bu personellere ekstra ücret verilip verilmeyeceği merak edilerek gündemde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında yer almıştı. İşte detaylar…
COVİD-19 AŞISI YAPTIRAN PERSONELLERE EK ÖDEME YAPILACAK MI?
Sağlık Bakanlığı, "Kovid-19 Pandemisi Nedeniyle Oluşturulan Aşı Odalarında Görev Yapan Personele Ek Ödeme" konulu genelgeyi 81 ilin sağlık müdürlüğüne gönderdi.
Kovid-19 salgınının ortadan kaldırılması amacıyla aşı çalışmalarının hızlandırıldığına dikkati çekilen genelgede, aşı odalarında görevlendirilen personele motivasyonlarının artırılması amacıyla ek ödeme yapılacağı kaydedildi.
Buna göre, ilgili yönetmelik kapsamındaki personelden Kovid-19 için oluşturulan aşı odalarında aşı yapmak için görevlendirilenlere yapılacak ek ödeme, tabipler için yüzde 30, tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için yüzde 100 artırımlı uygulanacak.
Tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için hesaplanan tutar, 209 sayılı kanunun 5'inci maddesi uyarınca ödenen sabit ek ödeme tutarından mahsup edilmeden ödenecek.
Ayrıca, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde ilgili ek ödeme yönetmeliği kapsamında bulunan personele 1 Nisan 2021'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılacak.