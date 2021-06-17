Ekonomist Doç. Dr. Cüneyt Dirician'ın açıklamaları:
Normal şartlar altında ağustos ya da eylül aylarını görmek ve beklemek gerekiyor. Küresel tedarik zincirindeki sıkıntılar hala daha devam ediyor.
ÜFE ve TÜFE arasındaki makas hala daha açık durumda. Turizm sezonu yeni başlamış durumda ve buradan gelecek gelirleri henüz bilmiyoruz.
Cari açık düşme meyili göstermeye başladı ama yaz aylarının etkilerini görmüş durumda değiliz. Aşılama sürecindeki hareketlilik ekonomide tahminimizden daha fazla büyümeyi doğurabilir.