Selva Gıda halka arz eşit mi oransal mı? Selva Gıda halka arz hangi bankada? Selva Gıda halka arz süreci yatırımcıların merak ettiği konulardan birisi oldu. Halka arz süreci 17-18 Haziran tarihlerinde tamamlanacak. Selva Gıda Sanayi A.Ş.'nin şirket paylarının halka arzı için yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Selva Gıda'nın halka arzı 17 - 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Peki; Selva Gıda halka arz eşit mi oransal mı? Selva Gıda halka arz hangi bankada?
SELVA GIDA HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?
Selva Gıda halka arz süreci Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile ve "sabit fiyatla talep toplama yöntemi" ile gerçekleştirilecek.
Selva Gıda'nın halka arzında, Şirket çıkarılmış sermayesi 65 milyon TL'den 78 milyon TL'ye artırılarak ihraç edilecek 13 milyon TL nominal değerli payların yanı sıra, mevcut ortak İttifak Holding'in sahip olduğu 13 milyon TL nominal değerli paylar satışa sunulacak.
Selva Gıda'nın sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 26 milyon TL nominal değerli payların satışı sonrası şirketin halka açıklık oranı % 33,33 olurken, halka arzın toplam büyüklüğü 79 milyon 560 bin TL olacak.
Halka arz geliri ile Selva Gıda'nın sermaye yapısının daha da güçlendirileceğine ve üretim kapasitesinin artırılacağına değinen Selva Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Bora Kumru, "Selva olarak teknolojiyi yakından takip eden, kalitesini her daim güncel tutmak için önemli yatırımlar yapan bir şirketiz. Selva Gıda mevcut haliyle 340 ton irmik, 125 ton un ve 210 ton makarna olmak üzere günlük toplam 675 ton üretim kapasitesi ile Türkiye'nin en modern tesislerinden birine sahiptir. Buğday depolama çelik silo yatırımı, irmik değirmeni revizyon yatırımı, makarna kapasite artırımı, ürün çeşitlendirme ve iyileştirme yatırımları yaparak hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda payımızı artırmayı hedefliyoruz." dedi.
SELVA GIDA HALKA ARZ HANGİ BANKADA?
Ülkemizde toplam 21 farklı markanın ürettiği makarna sektöründe ilk dörde giren Selva Gıda, aracı kurumlar olarak şu bankaları belirledi:
A1 Capital
Ahlatçı Yatırım
AK Yatırım
Alan Yatırım
Alternatif Yatırım
Anadolu Yatırım