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    • Ekonomi
    • 17.06.2021 14:18
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    • 17.06.2021 14:18
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    eşit mi oransal mı? ?

    hangi bankada? oransal mı? Selva Gıda halka arz süreci başladı. Halka arzın başlamasıyla birlikte, yatırımcıların teknik detayları merak etmeye başladı. Halka arz sürecinde, şirketten pay sahibi olmak isteyenler konuyla ilgili araştırma yapıyor. Halka arzda fiyat, 1 TL nominal değerli hisse için 3,06 TL olarak belirlendi. Talep toplama tarihleri ise 17-18 Haziran olarak açıklanmıştı. Peki; Selva Gıda halka arz eşit mi oransal mı? ?

    takvim.com.tr
    Selva Gıda halka arz eşit mi oransal mı? Selva Gıda halka arz hangi bankada?

    Selva Gıda halka arz eşit mi oransal mı? Selva Gıda halka arz hangi bankada? Selva Gıda halka arz süreci yatırımcıların merak ettiği konulardan birisi oldu. Halka arz süreci 17-18 Haziran tarihlerinde tamamlanacak. Selva Gıda Sanayi A.Ş.'nin şirket paylarının halka arzı için yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Selva Gıda'nın halka arzı 17 - 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Peki; Selva Gıda halka arz eşit mi oransal mı? Selva Gıda halka arz hangi bankada?

    SELVA GIDA HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

    Selva Gıda halka arz süreci Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile ve "sabit fiyatla talep toplama yöntemi" ile gerçekleştirilecek.

    Selva Gıda'nın halka arzında, Şirket çıkarılmış sermayesi 65 milyon TL'den 78 milyon TL'ye artırılarak ihraç edilecek 13 milyon TL nominal değerli payların yanı sıra, mevcut ortak İttifak Holding'in sahip olduğu 13 milyon TL nominal değerli paylar satışa sunulacak.

    Selva Gıda'nın sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 26 milyon TL nominal değerli payların satışı sonrası şirketin halka açıklık oranı % 33,33 olurken, halka arzın toplam büyüklüğü 79 milyon 560 bin TL olacak.

    Halka arz geliri ile Selva Gıda'nın sermaye yapısının daha da güçlendirileceğine ve üretim kapasitesinin artırılacağına değinen Selva Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Bora Kumru, "Selva olarak teknolojiyi yakından takip eden, kalitesini her daim güncel tutmak için önemli yatırımlar yapan bir şirketiz. Selva Gıda mevcut haliyle 340 ton irmik, 125 ton un ve 210 ton makarna olmak üzere günlük toplam 675 ton üretim kapasitesi ile Türkiye'nin en modern tesislerinden birine sahiptir. Buğday depolama çelik silo yatırımı, irmik değirmeni revizyon yatırımı, makarna kapasite artırımı, ürün çeşitlendirme ve iyileştirme yatırımları yaparak hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda payımızı artırmayı hedefliyoruz." dedi.

    SELVA GIDA HALKA ARZ HANGİ BANKADA?

    Ülkemizde toplam 21 farklı markanın ürettiği makarna sektöründe ilk dörde giren Selva Gıda, aracı kurumlar olarak şu bankaları belirledi:

    A1 Capital
    Ahlatçı Yatırım
    AK Yatırım
    Alan Yatırım
    Alternatif Yatırım
    Anadolu Yatırım

        Ata YatırımBizim Menkul Değerler
        Deniz Yatırım
        Dinamik Menkul Değerler
        Garanti Yatırım
        Gedik Yatırım
        Halk Yatırım
        ICBC Turkey Yatırım


        ING Menkul
        InvestAZ Yatırım
        İntegral Yatırım
        Meksa Yatırım
        Osmanlı Yatırım
        Oyak Yatırım
        Phillip Capital
        Piramit Menkul Kıymetler
        QNB Finans Yatırım
        Strateji Menkul Değerler
        Şeker YAtırım
        Tacirler Yatırım
        Tera Yatırım
        Ünlü Menkul Değerler
        Yapı Kredi Yatırım
        Yatırım Finansman
        Ziraat Yatırım
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