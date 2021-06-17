Başvuranın hesabına hemen 10.000 TL yatıyor! 2 bankadan faizsiz masrafsız kredi müjdesi! Almak için bunu yapmanız yeter!

Eşya alımı, borç ödeme, elektronik cihaz alımı gibi pek çok alanda kullanmak üzere nakit para ihtiyacı olanlara anında kredi ödemesi yapılıyor. Bankalarda birçok noktada avantaj sağlamaktadır. Günümüzde kredi alma şartları koşullara ve detaylara göre değişebilmektedir. Bilindiği üzere başvuru sahibinin kredi alabilmesi için gerekli kriterleri eksiksiz olarak sağlaması gerekmektedir. Bu kriterler, bankaların ödemelerini geri alabilmeleri için son derece önemlidir. Keza başvuru sahibine verilecek kredi miktarının tutarını doğrudan kriterler de sağlayabilmektedir.

Fibabanka'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

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