Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Piyasaları yakından ilgilendiren faiz kararı için Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak. TCMB, Mart ayında sürpriz bir kararla faizi 200 baz puan artırdıktan sonra, son iki toplantısında faizi yüzde 19,00 olarak sabit tutmuştu. Peki; Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte tahminler!
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?
Haziran 2021 tarihli Merkez Bankası faiz kararı toplantısı, 17 Haziran 2021 saat 14.00'da sonuçları ile kamuoyuna duyurulacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?
AA Finans'ın 17 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor. Mayıs ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'de sabit tutulmuştu.
SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR
Son toplantıda Para Politikası için yapılan açıklama şu şekilde olmuştu;
Şahap Kavcıoğlu (Başkan), Mustafa Duman, Elif Haykır Hobikoğlu, Uğur Namık Küçük, Oğuzhan Özbaş, Emrah Şener, Abdullah Yavaş.
Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.
Salgına bağlı olarak 2020 yılında sert daralan küresel ekonomi, destekleyici politikalar ve aşılama sürecindeki olumlu gelişmelerin etkisiyle toparlanmaya devam etmektedir. Bu iyileşme sürecinde, özellikle imalât sanayi faaliyeti ve küresel ticaretteki ivmelenme belirleyici olmaktadır. Son dönemde emtia fiyatlarında yeniden artış gözlenirken, yükselen küresel enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri önemini korumaktadır.