Altın fiyatları yeniden arşa çıktı! Altına son dakika faiz kararı etkisi! Altın ve dolar fiyatlarında son durum açıklaması

Son dakika haberleri: Altın satışları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını açıklamasının ardından hızlandı. Dolar endeksi 91,48 seviyesine kadar yükselmesinin ardından günü 91,39 seviyesinden yükselişle tamamladı. Bugün ise gözler TCMB PPK faiz kararınde. Gram altın fiyatı ne kadar? İşte faiz kararının ardında ons altın, çeyrek altın, gram altın fiyatları ve dolarda son durum... Bu sabah İç piyasada gram altın 502 liradan, çeyrek altın 834 liradan, Cumhuriyet altını da 3.434 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR? ALTIN FİYATLARI
Bu sabah İç piyasada gram altın 502 liradan, çeyrek altın 834 liradan, Cumhuriyet altını da 3.434 liradan işlem görüyor.
"FED'İN FİAZ AÇIKLAMASININ ARDINDAN BUGÜN İSE GÖZLER TCMB'DE"
Ahlatcı Yatırım tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bu haftanın en önemli beklenen gelişmesi olan FED'in faiz kararı ve toplantı metninden çıkan ifadeler ve beklentiler belli oldu. FED kararları ardından ise başkan Powell'ın basın toplantısı yakından takip edildi.
Detaylara bakacak olursak FED evet faizlerde değişiklik yapmadı fakat ortaya konan ileriye yönelik faiz artırım beklentilerinde zamanın biraz erkene çekilerek 2023 yılı sonuna kadar artışın oluştuğu ortaya çıktı.