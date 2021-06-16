Yalan siyasetini çürüten tablo! Kaos korosu yine çuvalladı

ŞİMDİKİ YALAN DEVLETİN BORCU...

Öncelikle bu borç meselesini biraz açalım. Kendi ekonomimizden de düşünerek örneklendirelim. Kimler borç alır ve kime borç verilir sorularını cevaplamaya çalışalım.

Borç almak isteyen birisinin bunu ödeyeceğine dair teminatı olması gerekir. Dolayısıyla karşı tarafın bunu ödeyeceğini bilinirse borç verilir. Yani borç alabilen birisinin ekonomik gücü vardır. Yoksa ödeme gücü olmayan birine kimse borç vermez. Yani borç alabilmek bir ekonomik gücü de gösterir.

Dolayısıyla ekonomik gücü olmayana borç verilmez.

Ekonomik gücü olup borç alamayan da var mıdır? Evet vardır. Kişinin ekonomik gücü olsa bile herkese borcu vardır bu yüzden de borç veren şüpheyle yaklaşır. Dolayısıyla biz katılmasak da sistem bunun üzerine kurulmuş. Ekonomik gücü olan ve borcu az olan daha kolay borç bulabiliyor.

Bankaya gittiğinizde kredi çekerken mutlaka maaş bordronuza bakarlar. Ev kredisi çekiyorsanız konutu ipotek ederler. Yani bir güvence isterler. Eğer çok fazla krediniz varsa ödeme gücünüz olsa da banka size yeni kredi açmaz.

BORCUN ÇOKLUĞU İSE GELİRİN ÇOK YA DA AZ OLUŞUNA GÖRE BELİRLENİYOR

Devletlerin borçluluğu da gelirlerine bakarak ölçülüyor. Yani borç miktarı milli gelire oranlanıyor. Burada güçlü devletlerin ya da ekonomisi büyük devletlerin özellikle pandemi ile birlikte borçluluklarının daha da arttığını görüyoruz. Ancak devletlerin borçları söz konusu olduğunda burada çokluk azlık kavramı ile birlikte geri ödeyebilme gücü de devreye giriyor.

Örneğin Japonya'nın kamu borcunu GSYH'sına oranladığımızda yani borcunu gelirine oranladığımızda 240'lı rakamlar çıkıyor. Yani cebinde 100 birim parası var ama 240 birim para borcu var. Yani Japonya'nın borcu buna göre çok. Japonya'ya batakta diyen var mı? Neden? Çünkü bu ödemelerini zamanında yapacağı ve bu borcu çevireceği biliniyor.

Türkiye'nin borçluluğuna baktığımızda ise bu oranın yüzde 30-40 arasında olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye'nin 100 birim geliri varken 30-40 birim borcu bulunuyor. Buna baktığınızda Türkiye'nin borcu gelirine göre az. Üstelik bu borcu çevirme gücü de var. Ama maalesef bizim kriz korosu 'Türkiye borç batağında' yalanına inanmasa da sarılıyor. AB ülkelerine baktığınızda da borçlulukların gelirlerinden fazla olduğunu görüyorsunuz.