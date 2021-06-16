Yalan siyasetini çürüten tablo! Kaos korosu yine çuvalladı

Türkiye'de seçimle bir yere gelemeyeceğini anlayanlar türlü yollarla iktidar devşirmeye çalışsa da çabaları boşa çıkıyor. Pandemi döneminde Türkiye'nin diz çökmesini, kriz ortamı oluşmasını arzu edenler bunun için büyük çaba içine girdiler. Ancak Türkiye aldığı etkin ve hızlı kararlar ile pandemi döneminde hem işyerlerini hem işçileri hem de hane halklarını desteksiz bırakmadı.
Bu güne kadar yapılan desteklerin mali boşunu 660 milyar lirayı geçerken neye ihtiyaç varsa o destek yapılmaya devam ediyor. Bütün çabalarına rağmen istediklerini alamayanlar son olarak 'devlet borç batağında' yalanına sarıldılar... Gelin son 1 yılda yaşananlara şöyle bir bakalım...
PANDEMİYE SARILDILAR OLMADI
Bütün dünyayı etkisi altına alan korona salgını ile Türkiye düşmanları içeride ve dışarıda ellerini ovuşturmaya başladılar. Pandemi sadece sağlık alanında değil ekonomide de ağır tahribatlar yapıyor ve küresel bir krize yol açıyordu. Sınırlar kapanıyor, insanlar evlerine kapanıyordu. Tam aradıkları ortamdı... Hemen ortaya çıktılar, 'batıyoruz bitiyoruz' propagandasına başladılar. Ama istedikleri olmadı. Çünkü Türkiye sağlıkta gerçekten dünyaya örnek bir altyapı kurmuştu. Hastaneler tıkır tıkır çalışıyor, dünya maske savaşı verirken Türkiye ülkelere sağlık malzemesi yardımı yapıyordu. Şehir hastaneleri vizyonunun ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkmıştı.
DESTEK BAHANESİ DE TUTMADI
Alınan tedbirler ile kimse nakitsiz bırakılmıyor tedarik, üretim kesilmiyordu. Avrupa'da market raflarında yiyecek bulunmazken Türkiye'de hiçbir şeyin sıkıntısı yaşanmıyordu. Destekler anında vatandaşa ulaşıyor krizin etkisi en hafif atlatılması için çaba gösteriliyordu. Sonunda Türkiye desteklerde OECD ülkelerinde milli gelire oranla birinci sırada yer alıyor, koca koca ekonomiler yüzde 20'nin üzerinde küçülürken 2020'de büyüyen iki ülkeden biri oluyordu. Fesih yasağı ile istihdamı koruyor, KÇÖ ile işçi ve işveren destekleniyordu. Türkiye diz çökecek beklentisi ellerinde patlamıştı.