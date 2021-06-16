2021 Haziran halka arz tarihleri! Haziran ayı halka arz yapacak firmalar hangileri?

Haziran ayı halka arz yapacak firmalar hangileri? 2021 Haziran halka arz tarihleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. SPK tarafından arzı onaylanan şirketler belirlenen tarihlerde talep toplama sürecini gerçekleştiriyor. Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmeye hazırlanan şirketler 2021 Haziran halka arz tarihleri hakkında araştırma yapıyor. İşte, 2021 Haziran ayı halka arz yapacak firmalar!
2021 HAZİRAN HALKA ARZ TARİHLERİ!
SELVA GIDA
Dünya'nın ilk ve tek Diamond ödüllü makarna markası Selva Gıda, halka arz ediliyor. Halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Selva Gıda'nın halka arzı için talep toplama tarihleri 17-18 Haziran 2021 olarak belirlendi.
İttifak Holding'in gıda sektöründe 33 yıldır faaliyet gösteren şirketi ve sektörünün öncü kuruluşlarından biri olan Selva Gıda Sanayi A.Ş.'nin şirket paylarının halka arzı için yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. 17-18 Haziran tarihlerinde Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile ve "sabit fiyatla talep toplama yöntemi" ile gerçekleştirilecek halka arzda fiyat, 1 TL nominal değerli hisse için 3,06 TL olarak belirlendi.
Beş kıtada 90'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren ve "Dünya'nın Lezzeti Halka Arz Oluyor" sloganıyla yatırımcısı ile buluşan Selva Gıda'nın halka arzında, Şirket çıkarılmış sermayesi 65 milyon TL'den 78 milyon TL'ye artırılarak ihraç edilecek 13 milyon TL nominal değerli payların yanı sıra, mevcut ortak İttifak Holding'in sahip olduğu 13 milyon TL nominal değerli paylar satışa sunulacak. Selva Gıda'nın sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 26 milyon TL nominal değerli payların satışı sonrası şirketin halka açıklık oranı % 33,33 olurken, halka arzın toplam büyüklüğü 79 milyon 560 bin TL olacak.