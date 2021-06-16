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    • Ekonomi
    • 16.06.2021 14:37
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    • 16.06.2021 14:37
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    2021 tarihleri! hangileri?

    2021 tarihleri! , borsada yatırım yapmayı planlayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. SPK tarafından halka arzı onaylanacak şirketler belirlenen tarihlerde halka arz taleplerini toplayacak. Haziran ayında hangi şirketlerin halka arza çıkacağı da merak ediliyor. İşte; tarihleri!

    takvim.com.tr
    2021 Haziran halka arz tarihleri! Haziran ayı halka arz yapacak firmalar hangileri?

    Haziran ayı halka arz yapacak firmalar hangileri? 2021 Haziran halka arz tarihleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. SPK tarafından arzı onaylanan şirketler belirlenen tarihlerde talep toplama sürecini gerçekleştiriyor. Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmeye hazırlanan şirketler 2021 Haziran halka arz tarihleri hakkında araştırma yapıyor. İşte, 2021 Haziran ayı halka arz yapacak firmalar!

    2021 HAZİRAN HALKA ARZ TARİHLERİ!

    SELVA GIDA

    Dünya'nın ilk ve tek Diamond ödüllü makarna markası Selva Gıda, halka arz ediliyor. Halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Selva Gıda'nın halka arzı için talep toplama tarihleri 17-18 Haziran 2021 olarak belirlendi.

    İttifak Holding'in gıda sektöründe 33 yıldır faaliyet gösteren şirketi ve sektörünün öncü kuruluşlarından biri olan Selva Gıda Sanayi A.Ş.'nin şirket paylarının halka arzı için yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. 17-18 Haziran tarihlerinde Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile ve "sabit fiyatla talep toplama yöntemi" ile gerçekleştirilecek halka arzda fiyat, 1 TL nominal değerli hisse için 3,06 TL olarak belirlendi.

    Beş kıtada 90'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren ve "Dünya'nın Lezzeti Halka Arz Oluyor" sloganıyla yatırımcısı ile buluşan Selva Gıda'nın halka arzında, Şirket çıkarılmış sermayesi 65 milyon TL'den 78 milyon TL'ye artırılarak ihraç edilecek 13 milyon TL nominal değerli payların yanı sıra, mevcut ortak İttifak Holding'in sahip olduğu 13 milyon TL nominal değerli paylar satışa sunulacak. Selva Gıda'nın sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 26 milyon TL nominal değerli payların satışı sonrası şirketin halka açıklık oranı % 33,33 olurken, halka arzın toplam büyüklüğü 79 milyon 560 bin TL olacak.

        KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ

        Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim Anonim Şirketi; 2018 senesinde 42 Milyon TL, 2019 yılında 51,4 Milyon TL ve 2020 yılında 65,1 Milyon TL tutarında satış hasılatı elde etmişti. Şirketin halka arz haberi yatırımcıları heyecanlandırırken Kartal Yenilenebilir Enerji Halka arz ne zaman sorusu da merak ediliyor. Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş, A1 Capital'in sitesinden yayınlamış olduğu taslak izahname ile halka arz başvurusu kamuoyuna duyuruldu. Çıkarılmış sermayesinin yüzde %27,27'sine karşılık gelen 10 milyon TL nominal değerli payların ve 5 milyon TL nominal değerli ortak paylarının halka arz edilmesi planlanmakta.

        A1 Capital'in öncülüğünde bulunduğu halka arza edilecek paylar için 2 iş günü süresince sabit fiyatla talep toplanması planlanıyor. Eşit mi ya da oransal bir dağılım mı olacağı henüz net olarak bilinmiyor. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının sonrasında bu bilgiler de kamuoyu ile paylaşılacak ve haberimizde yer alacak. Şirketin Borsa İstanbul'da işlem göreceği hisse kodu da henüz belli olmadı.

        YEO TEKNOLOJİ

        YEO Teknoloji; %25 – %35 arası ile işletme sermayesinin güçlendirilmesi, %5 – %10 arası ile ihracata yönelik faaliyetlerin artırılması ve yurt dışı pazarlama faaliyetleri için kullanılması, %15 – %25 arası ile kapasite artışı ve yeni yatırımlar, %5 – %10 arası ile yeni ürün ve AR-GE faaliyetlerinin finansmanı, %15 – %25 arası ile yenilenebilir enerji proje lisanlarının geliştirilmesi ve bu alandaki yatırımların finansmanı, %15 – %25 arasını ise girişim sermayesi şeklinde kullanılması amacıyla halka arz olacağını duyurdu. YEO Teknoloji'nin halka arzının, 2021'in ikinci yarısında başlayıp, tamamlanması bekleniyor.

        Yatırımcılar halka arz işlemini araştırırken, halka arz edilecek paylar için 2 iş günü boyunca sabit fiyatla talep toplanması planlanmakta. Halka arzda yöntem olarak ise herkese eşit dağıtım yapılması bekleniyor. YEO Teknoloji halka arzında hisse kodu ve hisse fiyatı ise şu an için belli değil. Belli olduğunda haberimizde yer alacak.
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