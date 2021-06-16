2021 Haziran halka arz tarihleri! Haziran ayı halka arz yapacak firmalar hangileri?

KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ

Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim Anonim Şirketi; 2018 senesinde 42 Milyon TL, 2019 yılında 51,4 Milyon TL ve 2020 yılında 65,1 Milyon TL tutarında satış hasılatı elde etmişti. Şirketin halka arz haberi yatırımcıları heyecanlandırırken Kartal Yenilenebilir Enerji Halka arz ne zaman sorusu da merak ediliyor. Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş, A1 Capital'in sitesinden yayınlamış olduğu taslak izahname ile halka arz başvurusu kamuoyuna duyuruldu. Çıkarılmış sermayesinin yüzde %27,27'sine karşılık gelen 10 milyon TL nominal değerli payların ve 5 milyon TL nominal değerli ortak paylarının halka arz edilmesi planlanmakta.

A1 Capital'in öncülüğünde bulunduğu halka arza edilecek paylar için 2 iş günü süresince sabit fiyatla talep toplanması planlanıyor. Eşit mi ya da oransal bir dağılım mı olacağı henüz net olarak bilinmiyor. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının sonrasında bu bilgiler de kamuoyu ile paylaşılacak ve haberimizde yer alacak. Şirketin Borsa İstanbul'da işlem göreceği hisse kodu da henüz belli olmadı.