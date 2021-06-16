İlk defa ev alacaklara müjdeli haber! En çok 28 bin TL'ye kadar devlet desteği! Başvurmayı unutmayın...

2021 devlet konut desteği alma yolları! İlk defa ev alacaklara geri ödemesiz devlet desteği sağlanıyor. Ev sahibi olmak için plan yapan vatandaşlar devletten destek alma şartları hakkında araştırma yapıyor. 36 – 47 ay devlet garantili ev hesabı açanlara yüzde 15 katkı ile 24 bin 741 TL ödeme sağlanıyor. Ödeme miktarı aya ve vadeye göre değişiyor.
2021 DEVLET KONUT DESTEĞİ ALMA YOLLARI!
Devletin açıklamış olduğu bankalardan ev hesabı açan bireyler, birikim yaparak hibe olanaklarından faydalanabilecek. Ev hesabı olanlara hibe yüzdeleri hesap zamanlarına göre değişiklik göstermektedir. Buna göre;
36 – 47 ay devlet garantili ev hesabı açanlara yüzde 15 katkı ile 24 bin 741 TL,
48 – 59 ay devlet garantili ev hesabı açanlara yüzde 18 katkı ile 26 bin 645 TL,
60 ay ve üzeri devlet garantili ev hesabı açanlara yüzde 25 katkı ile 28 bin 548 TL destek verilmektedir. Evlenecek kişiler ortak hesap açarsa bu tutar 57 bin TL'ye kadar yükselebiliyor.