İlk defa ev alacaklara müjdeli haber! En çok 28 bin TL'ye kadar devlet desteği! Başvurmayı unutmayın...

2021 devlet konut desteği alma yolları! İlk defa ev alacaklara geri ödemesiz devlet desteği sağlanıyor. Ev sahibi olmak için plan yapan vatandaşlar devletten destek alma şartları hakkında araştırma yapıyor. 36 – 47 ay devlet garantili ev hesabı açanlara yüzde 15 katkı ile 24 bin 741 TL ödeme sağlanıyor. Ödeme miktarı aya ve vadeye göre değişiyor.