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    • Ekonomi
    • 16.06.2021 13:56
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    • 16.06.2021 13:57
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    İlk defa ev alacaklara müjdeli haber! En çok 28 bin TL'ye kadar ! Başvurmayı unutmayın...

    İlk defa ev alacaklara geri ödemesiz sunuluyor. 2021 alma yolları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlara devletten büyük bir kolaylık sağlanıyor. Devletin açıklamış olduğu bankalardan ev hesabı açan bireyler, birikim yaparak hibe olanaklarından faydalanabilecek. Ev hesabı olanlara hibe yüzdeleri hesap zamanlarına göre değişiklik gösterecek. İşte; alma yolları!

    takvim.com.tr
    İlk defa ev alacaklara müjdeli haber! En çok 28 bin TL'ye kadar devlet desteği! Başvurmayı unutmayın...

    2021 devlet konut desteği alma yolları! İlk defa ev alacaklara geri ödemesiz devlet desteği sağlanıyor. Ev sahibi olmak için plan yapan vatandaşlar devletten destek alma şartları hakkında araştırma yapıyor. 36 – 47 ay devlet garantili ev hesabı açanlara yüzde 15 katkı ile 24 bin 741 TL ödeme sağlanıyor. Ödeme miktarı aya ve vadeye göre değişiyor.

    2021 DEVLET KONUT DESTEĞİ ALMA YOLLARI!

    Devletin açıklamış olduğu bankalardan ev hesabı açan bireyler, birikim yaparak hibe olanaklarından faydalanabilecek. Ev hesabı olanlara hibe yüzdeleri hesap zamanlarına göre değişiklik göstermektedir. Buna göre;

    36 – 47 ay devlet garantili ev hesabı açanlara yüzde 15 katkı ile 24 bin 741 TL,

    48 – 59 ay devlet garantili ev hesabı açanlara yüzde 18 katkı ile 26 bin 645 TL,

    60 ay ve üzeri devlet garantili ev hesabı açanlara yüzde 25 katkı ile 28 bin 548 TL destek verilmektedir. Evlenecek kişiler ortak hesap açarsa bu tutar 57 bin TL'ye kadar yükselebiliyor.

        Belirli bir zaman içerisinde para biriktirip hibe ev parası kampanyasından yararlanabilmek için ilk şart kimliğinizle banka şubelerine başvuruda bulunmanızdır. Ev hesabı açabilmek için bankaya başvuruda bulunabilirsiniz.

        Devlet garantileriyle hibe alabilmek için ev hesabı açan bireyler birikim yapmış oldukları bankalarda nakitlerini faize yatırabilecekler. Ev hesabı açan vatandaşlarda aranan bir diğer şart ise düzenli ödeme yapılmasıdır. Tek seferde yüksek tutar yerine aylık para biriktirilmesini teşvik eden düzenli ödemeler yapmanız gerekir.

        Devlet destekli geri ödemesiz parayla ev hesabı açan bireyler içerisinde en az 36 aylık hesabı bulunanlara hibe olanağı tanınacak. Paranın yatırıldığı aya bağlı olarak yüzde artış gösterecek ve böylelikle gençlerin para biriktirmesi mümkün hale gelecek.
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        Haberler Ekonomi İlk defa ev alacaklara müjdeli haber! En çok 28 bin TL'ye kadar devlet desteği! Başvurmayı unutmayın...