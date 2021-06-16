Farklılaşan müşteri ihtiyaçlarına yeni ürün ve hizmetlerle yanıt vermeyi hedefleyen Emlak Katılım, mobil şube üzerinden görüntülü görüşme ile hesap açma imkanı sunuyor. Dijital yatırımlara ağırlık vereceklerini belirten Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, şu bilgileri verdi: "İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde hem müşterilerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığını korumak adına büyük önem taşıyan uygulamalarımız sayesinde, bulunduğunuz her yerden müşteri temsilcilerimizle yapacağınız görüntülü görüşme ile ya da online başvurunuz sonrasında kurye vasıtasıyla işlemlerinizi tamamlayarak müşterimiz olabiliyor ve bankacılık hizmetlerimizden faydalanabiliyorsunuz."

MARKALI İHRACAT HAMLESİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından salgında küresel fırsatları değerlendirmek, markalı ihracatı ve ihracattaki katma değeri artırmak amacıyla kurulan TİM Marka Konseyi, İstanbul'da düzenlenen toplantıda tanıtıldı. TİM Başkanı İsmail Gülle, TİM Marka Konseyi çatısı altında markalarını uluslararası arenada güçlendireceklerini belirterek, "Küresel fırsatları yakından takip ederek markalı ihracatımızı artıracağız. Bunun sonucu olarak da ihracat birim değerimizi 2030 yılına kadar inşallah 2 doların üzerine çıkaracağız" dedi.

FERRARI MODASI!

Lüks spor arabaları ile tanınan İtalyan Ferrari, modaya adım attı. Yüzde 80'i unisex parçalardan oluşan giyim koleksiyonu, şirketin Maranello kentindeki genel merkezinde görücüye çıktı. Dolce&Gabbana ve Giorgio Armani'de çalışmalarda bulunan Rocco Iannone tarafından tasarlanan bu ilk Ferrari moda koleksiyonuna Ferrari kırmızısı, Scuderia sarısı ve elektrik mavisi renkleri damgasını vurdu.

ÇEVRECİ SUV

Land Rover 2036 yılına kadar egzoz emisyonlarını sıfıra indirmeye çalışırken, Defender SUV'unun hidrojenle çalışan bir prototipini geliştirmek için kolları sıvadı. Yeni Defender SUV'u temel alan hidrojen yakıt hücreli araç geliştiren şirket, prototipi yıl sonunda test etmeye başlamayı planlıyor.