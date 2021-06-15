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    • Ekonomi
    • 16.06.2021 01:30
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    • 16.06.2021 01:33
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    Merkez Bankası'ndan ile yapılan anlaşmasına ilişkin duyuru: 35,1 milyar TL ve 23 milyar Çin yuanı artırıldı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), TCMB ile Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 30 Mayıs 2019'da imzalanan ikili para takası () anlaşmasının 35,1 milyar TL ve 23 milyar Çin yuanı artırılarak toplam 46 milyar TL ve 35 milyar Çin yuanına ulaştığını, anlaşma kapsamında artırılan rakamın bugün itibarıyla hesaplara girdiğini açıkladı. İşte yeni swap anlaşmasıyla ilgili detaylar...

    AA
    MB'den Çin ile swap anlaşması duyurusu

    , ile imzalanan anlaşmasına ilişkin duyuru yaptı.

    Duyuruda, TCMB ile Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 30 Mayıs 2019'da imzalanan ikili para takası (swap) anlaşmasının 35,1 milyar TL ve 23 milyar Çin yuanı artırılarak toplam 46 milyar TL ve 35 milyar Çin yuanına ulaştığı bildirildi.

    Artırılan söz konusu rakamın bugün itibarıyla TCMB hesaplarına girdiği belirtilen duyuruda, "Para takası anlaşmasının temel hedefi, yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır." denildi.

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    Haberler Ekonomi Merkez Bankası'ndan Çin ile yapılan swap anlaşmasına ilişkin duyuru: 35,1 milyar TL ve 23 milyar Çin yuanı artırıldı