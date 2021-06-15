E Okul VBS öğretmen/ öğrenci giriş ekranı 2021: MEB Karne notları görüntüleme! E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemine öğrenci ve velilerce son günlerde sıkça giriş yapılıyor. En çok tıklanan kamu siteleri arasında yer alan e-Okul sistemi ile öğrenciler karne notlarını görüntülemek istiyorlar. Peki, e-Okul VBS ile karne notları nasıl görüntülenir? İşte e-Okul VBS giriş ile ilgili detaylar...
E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından kullanılabilen birokul yönetim bilgi sistemidir. Öğrenciler okula kayıt oldukları andan itibaren kişisel bilgileri üzerindene-Okul hesabı oluşturulur ve öğretmenler tarafından sürekli sağlanan güncel veri girişleri ile birlikteeğitim öğretim yılındaki gelişmeleri e-Okul üzerinden takip edebilir. Öğrenciler ile birlikte veliler de e-Okul üzerinden öğrencinin eğitim hayatındaki durumunu takip etme imkanına sahip olur.
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanıma açılmış olan e-Okul Veli Bilgi Bilgilendirme Sistemi iletakip edilebilecek hizmetler arasında devamsızlık bilgileri, haftalık ders programları, sınav sonuçları,sözlü notları, sınav tarihleri, diploma notu sorgulama, alınan belgelerin görüntülenmesi (takdir, teşekkür,onur belgesi vb.), nakil işlemleri, öğrencinin okunan kitaplar, yerleştirme ve sınav bilgileri ve okulduyuruları gibi hizmetler yer almaktadır.
E OKUL KARNE NOTU NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
e-Okul karne notu görüntüleme öğrenciler ve veliler tarafından takip ediliyor. Öğrencilerin heyecanla beklediği karne notları 18 Haziran tarihinde e-Okul üzerinden erişime açılacak. e-Okul karne notu görüntüleme yapmak için şu adımlar takip edilmeli;
Öncellikle e-Okul sistemine giriş sağlanmalıdır.e-Okul sistemine giriş yapıldıktan sonra ise sol alt köşede yer alan "e-Karne" kısmına tıklanması gerekiyor.