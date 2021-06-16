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    • Ekonomi
    • 16.06.2021 09:49
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    • 16.06.2021 09:49
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    Bütün bankaların çalışma saatleri değişti 2021: Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

    Peş peşe bankalardan açıklamalar geldi! salgını ile ilgili olarak ülke genelinde alınan yeni tedbirlerlerin yanı sıra bankaların açılış saatleri ve kapanış saatleri de değişti. Bankalar bilgilendirme mesajları ve internet sitelerindeki duyurularıyla müşterilerine yaptıkları değişiklik konusunda bilgi verdi. Şubeden işlem yapmak isteyen vatandaşlar, bankalar kaça kadar açık sorusunun cevabını da merak ediyor. Bankaların banka çalışma saatleri ile ilgili müşterilerine duyuru yaptığı ve değişikliğe gittiği görüldü. Peki, bankalar saat kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Bütün bankaların çalışma saatleri değişti 2021: Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

    Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülke genelinde bir dizi yeni koronavirüs tedbiri alınırken bankalar da mesai saatlerini güncelledi. Bu nedenle bankaların çalışma saatleri değişti. Dolayısıyla şubelerde işlem yapmak isteyen vatandaşlar bankalar kaça kadar açık sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, bankalar kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor? İşte 2021 güncel banka çalışma saatleri...

    HAFTA İÇİ BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

    İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen son genelgede, bankaların açılış kapanış saatleri ile ilgili bir kısıtlama bulunmuyor. Banka açılış kapanış saatleri her banka için farklılık gösterebiliyor.

    Peki, bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

    BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

    AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

    Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

    DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

    Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

        İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

        Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

        TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        Halkbank'ın çalışma saatleri, 2 Haziran itibarı ile 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir.

        Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

        YAPIKREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

        Yapıkredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

            ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

            Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

            QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

            Qnb Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir


            BANKA NEDİR?

            Finansal işlemler için yolunu tuttuğumuz kurumlara banka denir. Sanırım en basit tabiriyle böyle söylenebilir. Geniş tanımına bakacak olursak; para, sermaye, krediler üzerine birçok işlemi bulunan, devlet, bireysel ve ticari müşterilerine çeşitli olanaklar sunan, ekonomik anlamda da belirleyici etkisi olan; ayrıca birçok iktisadi amaca hizmet veren kuruluşlardır. İsim anlamıyla bakıldığında da İtalyancanın içerisinde olan 'banca' kelimesinden, dilimize 'banka' olarak geçmiştir.

            Ülkemizde bankalar, BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu)'na göre faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler. Bankalar bu kurulun düzeni altında görevlerini sürdürdükleri için güven konusunda bir açıklık bırakmamışlardır. Bu sayede finansal anlamda ki her işlem rahatlıkla yapılmakta ve hayatımızda önemli bir yer edinmektedir. Devletinde para politikası bakımından önemli olan amaçlarını gerçekleştirebildiği yapı olarak da karşımıza çıkarlar.

            Bankaların hizmet verdiği genel faaliyetlere gelirsek; para yatırma, para transferleri, saklama, tasarruf etme, birikim yapma, nakdi ve gayri nakdi kredi işlemleri, değerli madenlerin alım ve satımı, çeşitli ticari hizmetler gibi seçeneklerle birçok kişiye hitap etmektedirler. Bunun yanında birçok görevi bulunmaktadır. Bunların en başında ise aracılık hizmetleri gelir. Mevduatların bünyelerinde toplanmasını sağlayarak, ihtiyacı olan kişilere dağıtması aracılık hizmeti kapsamına girmektedir. Aynı şekilde bazı bankalar yatırım piyasalarında da aracılık hizmeti görevini üstlenir. Böylelikle ticaretin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kolaylaştırılmasını sağlarlar.
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            Haberler Ekonomi Bütün bankaların çalışma saatleri değişti 2021: Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?