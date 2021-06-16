Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülke genelinde bir dizi yeni koronavirüs tedbiri alınırken bankalar da mesai saatlerini güncelledi. Bu nedenle bankaların çalışma saatleri değişti. Dolayısıyla şubelerde işlem yapmak isteyen vatandaşlar bankalar kaça kadar açık sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, bankalar kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor? İşte 2021 güncel banka çalışma saatleri...
HAFTA İÇİ BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?
İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen son genelgede, bankaların açılış kapanış saatleri ile ilgili bir kısıtlama bulunmuyor. Banka açılış kapanış saatleri her banka için farklılık gösterebiliyor.
Peki, bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?
BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?
AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.