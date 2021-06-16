ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta yıllık yüzde 6,6 artarak beklentileri aştı ve son 11 yılın en yüksek seviyesine işaret etti. ÜFE'deki artış, şimdilik sınırlı da olsa enflasyon endişelerinin devam etmesine neden olurken, perakende satışlar yüzde 1,3 gerileyerek öngörülerin altında kaldı.

Veriler sonrası New York borasında satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,27, S&P 500 endeksi yüzde 0,20 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,71 değer kaybetti. Dolar endeksi ise Fed kararları öncesi 90,5 seviyesinde yatay bir seyir izledi.