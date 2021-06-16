Altında son durum! Altın fiyatları 16 Haziran Çarşamba! Gram, çeyrek, yarım altın, 22 ayar bilezik kaç TL oldu?

Altın fiyatları 16 Haziran tarihinde arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Altına yatırım yapmak isteyen veya altın sahibi kişiler, altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Vatandaşlar altındaki son durumu sık sık sorguluyor. Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik fiyatı, en çok araştırılan konuların başında geliyor. Peki; 16 Haziran altın fiyatları ne kadar? Haftaya düşüşle başlayan altın, dün gün içerisinde sürpriz bir yükseliş yaşayarak yatırımcıları şaşırtmıştı.
16 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
GRAM ALTIN
Alış: 512,17
Satış: 512,25
ÇEYREK ALTIN
Alış: 830,00
Satış: 843,00
YARIM ALTIN
Alış: 1.660,00
Satış: 1.686,00
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 462,14
Satış: 494,01