Altında son durum! Altın fiyatları 16 Haziran Çarşamba! Gram, çeyrek, yarım altın, 22 ayar bilezik kaç TL oldu?

Erdoğan-Biden görüşmesi sonra iç piyasalarda bir iyimserlik havasına neden oldu. Dolar kurunun bir miktar geri çekildiğini gördük. Şimdi piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) ve Perşembe günü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz toplantısına odaklandı. Şimdi bunlar fiyatlanıyor. Hem emtia fiyatlarında hem dolar varlıklarında.

Yurt içi piyasalarda yaşanan bu gerileme de aslında yatırımcıların tekrar dolar pozisyonu almasına neden oldu ki Fed acaba şöyle bir söylemde bulunacak mı? 'Biz faiz artırım sürecini başlatıyoruz' diye bir tedirginlik var piyasada. Buda doların güçlenmesine neden oldu. Kritik direnç seviyesi olan 8,60 TL'yi… Bu seviyenin üzerinde tutunması halinde yukarı yönlü atakların devam edeceğini söyleyebiliriz. Şu anda 8,60 TL seviyesini önemli bir direnç seviyesi olarak takip ediyoruz.