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    • Ekonomi
    • 16.06.2021 07:45
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    • 16.06.2021 07:45
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    Altında son durum! 16 Haziran Çarşamba! Gram, çeyrek, , 22 ayar bilezik kaç TL oldu?

    16 Haziran ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik fiyatı araştırılan konuların başında geliyor. Altın almak veya satmak isteyen kişiler altındaki gidişatı görmek istiyor. Altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 514,53 lira seviyesini, en düşük ise 506,11 lira seviyesini gördü. NATO Zirvesinde, liderlerin Çin'e yönelik yaptığı açıklamalar risk algısını yükselterek altının ons fiyatını desteklerken; ons altın gün gün içerisinde en yüksek 1869 dolar seviyesini görmüştü. Peki; 16 Haziran

    takvim.com.tr
    Altında son durum! Altın fiyatları 16 Haziran Çarşamba! Gram, çeyrek, yarım altın, 22 ayar bilezik kaç TL oldu?

    Altın fiyatları 16 Haziran tarihinde arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Altına yatırım yapmak isteyen veya altın sahibi kişiler, altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Vatandaşlar altındaki son durumu sık sık sorguluyor. Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik fiyatı, en çok araştırılan konuların başında geliyor. Peki; 16 Haziran altın fiyatları ne kadar? Haftaya düşüşle başlayan altın, dün gün içerisinde sürpriz bir yükseliş yaşayarak yatırımcıları şaşırtmıştı.

    16 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    GRAM ALTIN

    Alış: 512,17
    Satış: 512,25

    ÇEYREK ALTIN

    Alış: 830,00
    Satış: 843,00

    YARIM ALTIN

    Alış: 1.660,00
    Satış: 1.686,00

    22 AYAR BİLEZİK

    Alış: 462,14
    Satış: 494,01

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 3.397,00
        Satış: 3.445,00

        GÖZLER O TOPLANTIDA

        Piyasaları yorumlayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, çarşamba Fed'in perşembe günü de TCMB'nın faiz toplantılarına dikkat çekerek, özellikle ABD'den gelecek faiz mesajının dolar ve altın fiyatlarını etkileyeceğini söyledi. İşte uzman Memiş'in yaptığı açıklamalar;

        Erdoğan-Biden görüşmesi sonra iç piyasalarda bir iyimserlik havasına neden oldu. Dolar kurunun bir miktar geri çekildiğini gördük. Şimdi piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) ve Perşembe günü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz toplantısına odaklandı. Şimdi bunlar fiyatlanıyor. Hem emtia fiyatlarında hem dolar varlıklarında.

        Yurt içi piyasalarda yaşanan bu gerileme de aslında yatırımcıların tekrar dolar pozisyonu almasına neden oldu ki Fed acaba şöyle bir söylemde bulunacak mı? 'Biz faiz artırım sürecini başlatıyoruz' diye bir tedirginlik var piyasada. Buda doların güçlenmesine neden oldu. Kritik direnç seviyesi olan 8,60 TL'yi… Bu seviyenin üzerinde tutunması halinde yukarı yönlü atakların devam edeceğini söyleyebiliriz. Şu anda 8,60 TL seviyesini önemli bir direnç seviyesi olarak takip ediyoruz.

        Küresel piyasaların tadı tuzu yok yatay seyri sürdürüyor. Çünkü piyasaların kafası oldukça karışık. Bu karışıklık sadece yatırımcılarda değil finans piyasasında var. Dolar pozisyonu mu alacağız, kripto piyasasında son durum ne, emtia fiyatlarında düşüşler devam edecek mi? Gibi bir çok soru işaretinin cevabını Çarşamba günü ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararında ve Başkan Powell'ın açıklamalarında daha net bir biçimde göreceğiz. Ama yurtiçi piyasalarda dolar kurunun seyrinde önemli olacak faktör TCMB'nın faiz kararı ve toplantı tutanakları.
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        Haberler Ekonomi Altında son durum! Altın fiyatları 16 Haziran Çarşamba! Gram, çeyrek, yarım altın, 22 ayar bilezik kaç TL oldu?