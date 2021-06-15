16 Haziran evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası kaç ilde yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller 16 Haziran gününde de sorgulanıyor. Bu maaş türünden faydalanan vatandaşlar, illerinde maaşın yatıp yatmadığını araştırıyor. Her ay binlerce kişiye evde bakım maaşı ödeniyor. Evde bakım parasından faydalanmak için gerekli şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Peki; 16 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri ?
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 16 HAZİRAN
1- Tokat
2- Bolu
3- Ordu
4- Aksaray
5- Afyonkarahisar
6- Diyarbakır
7- Antalya
8- Edirne
9- Adıyaman10- Sakarya
11- Samsun
12- Balıkesir
13- Düzce
14- Osmaniye
15- Mardin
16-Bilecik