Akşam saatlerinde canlı döviz kurlarındaki son gelişmeler anbean takip ediliyor ve alış satış fiyatları araştırılıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 8,5460 liradan, avro 10,3700 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,5530 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3660 lira olmuştu. Peki, 16 Haziran dolar ve euro ne kadar oldu? İşte dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?