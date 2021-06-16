Akşam saatlerinde canlı döviz kurlarındaki son gelişmeler anbean takip ediliyor ve alış satış fiyatları araştırılıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 8,5460 liradan, avro 10,3700 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,5530 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3660 lira olmuştu. Peki, 16 Haziran dolar ve euro ne kadar oldu? İşte dolar ve euro alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, NATO toplantısının ardından yayınlanan bildiride Çin ile ilgili açıklamaların küresel risk iştahını azalttığını belirterek, döviz piyasalarının yönü açısından bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ile sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların belirleyici olabileceğini söyledi.
Fed'in politika faizi ve varlık alım programında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini aktaran analistler, Powell'ın iş gücü piyasasındaki iyileşme ve enflasyondaki yükseliş eğilimini nasıl yorumlayacağı ve özellikle varlık alımlarının ne kadar devam edeceğine ilişkin vereceği ipuçlarının kritik önem taşıdığını vurguladı.
Bugün yurt içinde konut fiyat endeksinin açıklanacağını bildiren analistler, dolar endeksinde 90,5'in üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 100 günlük hareketli ortalamanın da geçtiği 91,0 seviyesinin önemli direnç olarak takip edileceğini kaydetti.