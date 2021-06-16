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    • Ekonomi
    • 16.06.2021 16:48
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    • 16.06.2021 16:48
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    16 Haziran ve oldu? CANLI döviz kurları: Dolar, sterlin ve kaç TL?

    Sterlin, ve döviz kurlarında hareketli dakikalar yaşanıyor. Son gelişmeler piyasalardaki gelişmeleri takip edenler tarafından merak ediliyor. Dün en düşük 8,4460 ve en yüksek 8,5912 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 1,1 artışla 8,5571'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne ise düşüşle başladı. Peki, 16 Haziran dolar ve oldu? Dolar, sterlin ve euro kaç TL? İşte canlı döviz kurları

    Dolar ve euro ne kadar oldu?

    Akşam saatlerinde canlı döviz kurlarındaki son gelişmeler anbean takip ediliyor ve alış satış fiyatları araştırılıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 8,5460 liradan, avro 10,3700 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,5530 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3660 lira olmuştu. Peki, 16 Haziran dolar ve euro ne kadar oldu? İşte dolar ve euro alış satış fiyatları

    DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

    ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

    Analistler, NATO toplantısının ardından yayınlanan bildiride Çin ile ilgili açıklamaların küresel risk iştahını azalttığını belirterek, döviz piyasalarının yönü açısından bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ile sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların belirleyici olabileceğini söyledi.

    Fed'in politika faizi ve varlık alım programında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini aktaran analistler, Powell'ın iş gücü piyasasındaki iyileşme ve enflasyondaki yükseliş eğilimini nasıl yorumlayacağı ve özellikle varlık alımlarının ne kadar devam edeceğine ilişkin vereceği ipuçlarının kritik önem taşıdığını vurguladı.

    Bugün yurt içinde konut fiyat endeksinin açıklanacağını bildiren analistler, dolar endeksinde 90,5'in üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 100 günlük hareketli ortalamanın da geçtiği 91,0 seviyesinin önemli direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

        ALTININ KİLOGRAMI 507 BİN LİRAYA GERİLEDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 507 bin liraya geriledi.

        Altın piyasasında, en düşük 507 bin lirayı, en yüksek ise 513 bin 50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalarak 507 bin liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 926 milyon 712 bin 152,40 lira, işlem miktarı ise 1.816,50 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 935 milyon 454 bin 344,84 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Atanur Kuyumculuk, şeklinde sıralandı.

        AVRUPA BORSALARI, ALMANYA HARİÇ YÜKSELİŞLE AÇILDI

        Avrupa borsaları, Almanya hariç güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

        Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,20 artarak 459,74 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,10 değer kaybıyla 15.716 puan oldu.

        İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 yükselişle 7.193 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi 9.235 puanla önceki kapanışın hemen üzerinde, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 artarak 6.649 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,20 değer kazancıyla 25.794 puanda bulunuyor.

        Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 1,2127 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bua akşam kararlarını açıklayacağı Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlar öncesinde küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

            ABD'de enflasyon endişelerini besleyen veri akışının devam ettiğini belirten analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de açıklanacak mayıs ayı inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıktığını bildirdi.

            Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 2,1 artarak beklentileri aşarken, çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 2,7 yükseldi.
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            Haberler Ekonomi 16 Haziran dolar ve euro ne kadar oldu? CANLI döviz kurları: Dolar, sterlin ve euro kaç TL?