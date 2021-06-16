Vodafone 2 GB internet destek paketi nedir? Vodafone 2 GB internet destek kampanyasından nasıl yararlanılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Telefonla çok vakit geçirenler için özellikle internet paketleri oldukça önem taşıyor ve bu kapsamda yapılan kampanyalar yakından takip ediliyor. Vodafone 2 GB internet destek paketi hakkında bilgileri derledik.
VODAFONE 2 GB İNTERNET DESTEK PAKETLERİ
Vodafone FreeZone'lulara 2 GB internet kazanma fırsatı!
30 TL üzeri yükleme yapan ya da 29 TL ve üzeri paket alan FreeZone'lular, 2 gün geçerli 2 GB internet kazanıyor.
Şartlar:
• Pazartesi günleri 30 TL ve üstü lira yükleyen ya da 29 TL üstü paket satın alan 26 yaş altı bireysel faturasız tarifeli Vodafone'lular kampanyadan faydalanabilir.
• Bu paket kapsamında yurt içi aramalarda ve yurt içi mobil internette kullanılabilen 2 gün geçerli 2GB internet hediyesi bulunmaktadır.
• Paketin geçerlilik süresi onay SMS'inin gelmesinin ardından başlar.
• Bu paket kapsamında kapsamındaki hediye internet sadece 26 yaş altındaki bireysel faturasız aboneler için geçerlidir.
• Paket başlangıç tarihinden itibaren 2 gün geçerlidir.
• Paket bittikten sonra yenilenmez.
• Belirtilen süre içerisinde kullanılmayan hakları bir sonraki döneme devretmez.. Vodafone BTK'ya yasal kurallar çerçevesinde bildirerek tarifede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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