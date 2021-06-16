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    • Ekonomi
    • 16.06.2021 17:19
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    • Son Güncelleme:
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    • 16.06.2021 17:21
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    ? ? Şartlar…

    ? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Özellikle pandemiden dolayı internet son derece önemli hale geldi ve kişiler sevdikleriyle konuşmak, sosyalleşmek için ihtiyaç duyuyor. Operatörlerin kampanyaları da yakından takip ediliyor ve Vodafone 2 GB internet destek kampanyası oldukça dikkat çekti. Peki ? İşte şartlar…

    takvim.com.tr
    Vodafone 2 GB internet destek paketi nedir?

    Vodafone 2 GB internet destek paketi nedir? Vodafone 2 GB internet destek kampanyasından nasıl yararlanılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Telefonla çok vakit geçirenler için özellikle internet paketleri oldukça önem taşıyor ve bu kapsamda yapılan kampanyalar yakından takip ediliyor. Vodafone 2 GB internet destek paketi hakkında bilgileri derledik.

    VODAFONE 2 GB İNTERNET DESTEK PAKETLERİ

    Vodafone FreeZone'lulara 2 GB internet kazanma fırsatı!

    30 TL üzeri yükleme yapan ya da 29 TL ve üzeri paket alan FreeZone'lular, 2 gün geçerli 2 GB internet kazanıyor.

    Şartlar:

    • Pazartesi günleri 30 TL ve üstü lira yükleyen ya da 29 TL üstü paket satın alan 26 yaş altı bireysel faturasız tarifeli Vodafone'lular kampanyadan faydalanabilir.

    • Bu paket kapsamında yurt içi aramalarda ve yurt içi mobil internette kullanılabilen 2 gün geçerli 2GB internet hediyesi bulunmaktadır.

    • Paketin geçerlilik süresi onay SMS'inin gelmesinin ardından başlar.

    • Bu paket kapsamında kapsamındaki hediye internet sadece 26 yaş altındaki bireysel faturasız aboneler için geçerlidir.

    • Paket başlangıç tarihinden itibaren 2 gün geçerlidir.

    • Paket bittikten sonra yenilenmez.

    • Belirtilen süre içerisinde kullanılmayan hakları bir sonraki döneme devretmez.. Vodafone BTK'ya yasal kurallar çerçevesinde bildirerek tarifede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

    2GB KARTAL DESTEK PAKETİ

    Aylık 2GB sosyal medya paketi
    Galibiyet primi: Kazanılan maç başına 24 saat geçerli 500 MB sosyal medya paketi
    Kartal Yuvası'nda Salı ve Cuma günleri formalarda %20 indirim
    Çekilişle VIP dahil hediye maç bileti
    Çekilişle hediye imzalı forma
    Çekilişle antrenman ve kamp ziyaretleri
    Çekilişle çocukların maç önü seremonisinde yer alma fırsatı
    Yemeksepeti'nde %20 indirim
    Takımla birlikte deplasmana gitme fırsatı
    İndirimli müze ve Şeref Turu ziyareti
    Diğer birçok markada indirim ve fırsatlar

        Şartlar:

        Vodafone KaraKartal Topluluk Programı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile Vodafone tarafından ortak sunulan bir kampanyadır. Bu kampanyadan tüm bireysel ön ödemeli ve faturalı aboneler yararlanabilir. Bu programa üye olan abonelere telekomünikasyon hizmeti ile ilgili veya telekomünikasyon hizmeti dışında faydalar ve fırsatlar sunulacaktır.
        Vodafone portföyünde yer alan tarifelere ek olarak alınan paketlerle aylık ücret ödenerek Vodafone KaraKartal Topluluk programına üye olunabilmektedir.

        Vodafone KaraKartal'a üye olmak için iki opsiyon vardır; 9,18TL Destek Paketi aylık 9,18TL ve 13,26TL Destek Paketi aylık 13TL.

        Bu iki opsiyon arasında program kapsamında kazanılacak faydalar/fırsatlar farklılık göstermektedir.
        Tüm destek paketlerinin değişkenlik gösterebilen katılım hakları ile yararlanacağı telekomünikasyon harici faydalar çekiliş ve talep katılımı esası ile dağıtılacaktır (aşağıda listelenmiştir).

        • VIP ve normal tribünlerde geçerli Maç Biletleri (Beşiktaş'ın Süper Lig'te olan ev maçlarında) Milli Piyango aracılığıyla yapılacak çekiliş
        • VIP ve normal tribünlerde geçerli Maç Biletleri (Beşiktaş'ın Avrupa liginde olan ev maçlarında) Milli Piyango aracılığıyla yapılacak çekiliş veya talep katılımı sırası esası ile



        • Futbol Maç Biletleri (Beşiktaş'ın ev sahibi olarak oynadığı maçlarında) Talep katılımı sırası esası ile
        • BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri antrenman ziyareti Milli Piyango aracılığıyla yapılacak çekilişle
        • Yurt dışı ve yurt içi Beşiktaş kamp ziyareti Milli Piyango aracılığıyla yapılacak yarışma veya çekilişle
        • Çocukların maç önü seremonisinde yer alma fırsatı Milli Piyango aracılığıyla yapılacak çekilişle
        • Aylık imzalı forma Milli Piyango aracılığıyla yapılacak çekilişle
        • Takımla birlikte yurtdışı deplasmana gitme fırsatı Milli Piyango aracılığıyla yapılacak çekiliş ile
        • Beşiktaş JK Şeref Turu Biletleri Milli Piyango aracılığıyla yapılacak çekiliş ile
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        Haberler Ekonomi Vodafone 2 GB internet destek paketi nedir? Vodafone 2 GB internet destek kampanyasından nasıl yararlanılır? Şartlar…