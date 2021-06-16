Şartlar:

Vodafone KaraKartal Topluluk Programı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile Vodafone tarafından ortak sunulan bir kampanyadır. Bu kampanyadan tüm bireysel ön ödemeli ve faturalı aboneler yararlanabilir. Bu programa üye olan abonelere telekomünikasyon hizmeti ile ilgili veya telekomünikasyon hizmeti dışında faydalar ve fırsatlar sunulacaktır.

Vodafone portföyünde yer alan tarifelere ek olarak alınan paketlerle aylık ücret ödenerek Vodafone KaraKartal Topluluk programına üye olunabilmektedir.

Vodafone KaraKartal'a üye olmak için iki opsiyon vardır; 9,18TL Destek Paketi aylık 9,18TL ve 13,26TL Destek Paketi aylık 13TL.

Bu iki opsiyon arasında program kapsamında kazanılacak faydalar/fırsatlar farklılık göstermektedir.

Tüm destek paketlerinin değişkenlik gösterebilen katılım hakları ile yararlanacağı telekomünikasyon harici faydalar çekiliş ve talep katılımı esası ile dağıtılacaktır (aşağıda listelenmiştir).

• VIP ve normal tribünlerde geçerli Maç Biletleri (Beşiktaş'ın Süper Lig'te olan ev maçlarında) Milli Piyango aracılığıyla yapılacak çekiliş

• VIP ve normal tribünlerde geçerli Maç Biletleri (Beşiktaş'ın Avrupa liginde olan ev maçlarında) Milli Piyango aracılığıyla yapılacak çekiliş veya talep katılımı sırası esası ile





• Futbol Maç Biletleri (Beşiktaş'ın ev sahibi olarak oynadığı maçlarında) Talep katılımı sırası esası ile

• BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri antrenman ziyareti Milli Piyango aracılığıyla yapılacak çekilişle

• Yurt dışı ve yurt içi Beşiktaş kamp ziyareti Milli Piyango aracılığıyla yapılacak yarışma veya çekilişle

• Çocukların maç önü seremonisinde yer alma fırsatı Milli Piyango aracılığıyla yapılacak çekilişle

• Aylık imzalı forma Milli Piyango aracılığıyla yapılacak çekilişle

• Takımla birlikte yurtdışı deplasmana gitme fırsatı Milli Piyango aracılığıyla yapılacak çekiliş ile

• Beşiktaş JK Şeref Turu Biletleri Milli Piyango aracılığıyla yapılacak çekiliş ile