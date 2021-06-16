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    • Ekonomi
    • 16.06.2021 16:01
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    • 16.06.2021 16:01
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    'de her bütçeye uygun ürün furyası! yla 6 rafta müthiş indirim!

    yla yarın raflarda yer alacak yeni indirimlerin listesi duyuruldu. 'de bu hafta TOSHIBA 50 ekran 4K Android Smart LED TV, Mercusys kablosuz ağ genişletici, Piranha duvar şarjı, GoSmart 128 GB USB flash bellek, Flavel 3 çekmeceli dondurucu, Lenovo Ideapad AMD Ryzen 5 işlemceli notebook, Homend Toastbuster tost makinesi, Arzum Okka Minio Jet Türk kahvesi makinesi, Schafer Chef Mix Mega blender seti, Dienni 4 kapaklı çekmeceli çok amaçlı dolap ve Pexma 26 jant çift amortisörlü bisiklet ürünleri dikkat çekmeyi başaran ürünler arasında yer aldı.

    takvim.com.tr
    A101 17 Haziran aktüel kataloğuyla 6 dev indirim!

    A101 17 Haziran aktüel kataloğuyla yarın şubelere gelecek olan onlarca indirimli ürünün listesi belli oldu. Fiyatlarıyla dikkat çeken kataloğda teknoloji, bilgisayar, ev eşyası, spor aletleri, temizlik ve züccadiye ürünleri revaçta olacak. Kataloğda ayrıca Arzum Okka Minio Jet Türk kahvesi makinesi, Flavel 3 çekmeceli dondurucu, TOSHIBA 50 ekran 4K Android Smart LED TV, Dienni 4 kapaklı çekmeceli çok amaçlı dolap, Lenovo Ideapad AMD Ryzen 5 işlemceli notebook, Mercusys kablosuz ağ genişletici, GoSmart 128 GB USB flash bellek, Schafer Chef Mix Mega blender seti ve Homend Toastbuster tost makinesi ürünleri var.

    A101 17 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU

    İşte diğer ürünler;

    TOSHIBA 50 ekran 4K Android Smart LED TV

    Mercusys kablosuz ağ genişletici

        Piranha duvar şarjı

        GoSmart 128 GB USB flash bellek

        Flavel 3 çekmeceli dondurucu
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            Haberler Ekonomi A101'de her bütçeye uygun ürün furyası! A101 17 Haziran aktüel kataloğuyla 6 rafta müthiş indirim!