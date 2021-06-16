A101 17 Haziran aktüel kataloğuyla yarın şubelere gelecek olan onlarca indirimli ürünün listesi belli oldu. Fiyatlarıyla dikkat çeken kataloğda teknoloji, bilgisayar, ev eşyası, spor aletleri, temizlik ve züccadiye ürünleri revaçta olacak. Kataloğda ayrıca Arzum Okka Minio Jet Türk kahvesi makinesi, Flavel 3 çekmeceli dondurucu, TOSHIBA 50 ekran 4K Android Smart LED TV, Dienni 4 kapaklı çekmeceli çok amaçlı dolap, Lenovo Ideapad AMD Ryzen 5 işlemceli notebook, Mercusys kablosuz ağ genişletici, GoSmart 128 GB USB flash bellek, Schafer Chef Mix Mega blender seti ve Homend Toastbuster tost makinesi ürünleri var.

A101 17 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU

İşte diğer ürünler;