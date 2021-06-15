Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca satışlar devam ederken yeni konut projeleri arka arkaya geliyor. 388 TL'den başlayan taksitlerle konut sahibi olunabilecek projelerin yanı sıra İstanbul'da da yeni projeler başlayacak. Dar ve orta gelirlilere yönelik olarak üretilen sosyal konut projelerinin kura yöntemi ile satışı gerçekleştikten sonra proje kapsamında TOKİ stoklarında kalan konutlar açık satış yöntemi ile satışa sunulmaktadır. Açık satışın hangi tarihler arasında gerçekleştirileceği, konutların niteliği ve fiyatları ile başvurulacak banka ve diğer koşullar TOKİ tarafından ilan edilmektedir.
TAKSİTLER 388 TL'DEN BAŞLIYOR
Balıkesir Manyas'ta başvuru süreci 30 Haziran'a kadar devam edecek. Fiyatlar 136 bin TL'den ve taksitler 667 TL'den başlıyor. Bitlis Ahlat'ta yine 30 Haziran'a kadar sürecek başvuru süreci devam ederken Bolu Seben ilçesindeki konutlarda fiyatlar 138 bin 800 TL'den 462 TL taksitlerle konut sahibi olunuyor. Yine başvuru süreci 30 Haziran'a kadar devam ediyor.
Burdur Karaman ilçesinde yer alan konutlar için 1 Haziran'da başvuru süreci başladı ve 11 Haziran'a kadar sürecek. Fiyatların 128 bin TL'den başladığı projede taksitler 429 TL'den başlangıç gösteriyor. Burdur Merkez'de yer alan projede 14 Haziran'da başvurular başlayacak. Fiyatların 210 bin TL'den başladığı projede taksitler 933 TL'den başlıyor.