BU İLLERE YENİ KONUTLAR GELİYOR

TOKİ Nevşehir'de 549 konut için 18 Haziran, 6 Temmuz ve 16 Temmuz'da ihaleye çıkacak. Siirt'te ise 252 konut için 21 Haziran'da ihale düzenleyecek. Iğdır ve Edirne'de 2 ihale gerçekleştirecek TOKİ, Iğdır'da 337 konut ve Edirne'de ise 221 konut hedefliyor.

Konya'da 396 konut ve Yozgat'ta 301 konut için ihaleye çıkacak TOKİ'nin düzenleyeceği ihale tarihi ise 24 Haziran. Öte yandan 29 Haziran'da Trabzon'da 53 konut için ihaleye çıkılacak. 2 Temmuz tarihinde Eskişehir'de 126 konut için ihaleye ve 5 Temmuz'da ise Hatay'da 464 konut için ihaleye çıkılacak.