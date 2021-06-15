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    • Ekonomi
    • 15.06.2021 09:32
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    • 15.06.2021 09:32
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    : Maddi sıkıntı yaşayanların anında hesaplarına yatıyor! 24 ay boyunca 18.000 TL veriliyor!

    : 24 ay boyunca 18.000 TL veriliyor! Evlenme tahsisatı olarak öğrenilen çeyiz parası bu sene evlenecek binlerce gencin giderlerini karşılamasına takviyeci olacak. Bir diğer destek de "çeyiz hesabı" üzerinde yapılacak ödemelerle reelleştirilecek. Devlet yuva kurmak isteyen ancak maddi sorunlar nedeniyle hayalini gerçekleştiremeyen gençlerin açtıkları çeyiz hesabına yaklaşık 350 milyon lira katkı sağladı. Evlenme ödeneği, kapsamında anne, babasından aylık, gelir alan kız çocuklarına evlenmeleri halinde ödeniyor. Ölüm aylığı, geliri alırken evlenmiş olmamak gerekiyor.

    Son dakika haberi: 24 ay boyunca 18.000 TL veriliyor!

    Son dakika haberi: Devlet yuva kurmak isteyen ancak maddi sıkıntı yaşayan gençlere 350 milyon TL çeyiz desteği sağladı. Aylık gelirin 24 katı kadar da evlenme ödeneği veriliyor. Yetim aylığı ve geliri alan kız çocuklarının evliliklerine destek amacıyla verilen evlilik ödeneğinde yaş sınırı bulunmuyor. Yetim maaşı alan ancak daha sonra işe girdiği için maaşı kesilen kız çocukları evlenirken çeyiz yardımı alamazlar. Başta da belirttiğimiz üzere çeyiz parasından yararlanabilmek için evlenilen tarih itibariyle SGK'dan yetim maaşı alıyor olmak gerekli.

    KİMLERE ÖDENİYOR, BAĞ- KUR'LU OLAN DA ALIR MI?

    Evlenme ödeneği, sosyal güvenlik kapsamında anne, babasından aylık, gelir alan kız çocuklarına evlenmeleri halinde ödeniyor. Ölüm aylığı, geliri alırken evlenmiş olmamak gerekiyor. Erkek çocuklarına ödenmiyor. Bağ-Kur'dan yetim aylığı alanlar da yararlanabiliyor.

    ESKİ EŞİYLE YENİDEN EVLENEN YARARLANIR MI?

    Dul olup yeniden evlenenler, eski eşle nikâh tazeleyenler yararlanamıyor.

        EVLENME ÖDENEĞİNİN TUTARI NE KADAR?

        Evlenme ödeneğinin miktarı Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan en son gelir veya aylığının 2 yıllık tutarı kadar ödeniyor. Aldığı aylığın veya gelirin 24 katı kadar ödenen evlenme ödeneği kapsamında 750 lira alan bir genç 18 bin liralık çeyiz parası alabilecek.

        BOŞANMA DURUMUNDA BU PARA İADE Mİ EDİLİYOR?

        Kız çocuğunun boşanması durumunda anne ya da babasından yeniden gelir ve aylığı alması için 2 yıl geçmesi gerekiyor. Çeyiz parası aslında iki yıllık gelir veya aylığın peşin verilmesi anlamına geliyor. Bu paranın iadesi söz konusu değil.

        ÇEYİZ PARASI İÇİN NEREYE BAŞVURULUYOR?

        Bulunulan yerdeki sosyal güvenlik il müdürlükleri ve merkezlerine başvuru yapılabilir.



            BİR DEFAYA MAHSUS MU VERİLİYOR?

            Alınan aylığın 24 katı ödeme yapılıyor. Çeyiz parası kaç kere evlilik yapılırsa yapılsın sadece bir defaya mahsus ödeniyor. Anne, babasından yetim (ölüm) aylığı evlendiği için kesilen ve bu çerçevede çeyiz parası alan kız çocuğu, eşini kaybeder ve eşinden dolayı yetim aylığı almaya hak kazanırsa aylığı hemen alabilir.



            350 MİLYON TL KATKI

            Hükümet çeyiz hesabını 2016'da yaşama geçirdi. Evlenecek gençleri tasarrufa teşvik etmek, desteklemek amacıyla yaşama geçirilen çeyiz hesabında üç yılını dolduranlar da devlet katkısıyla birlikte evlilik birikimlerini almaya başladı. Çeyiz hesabına 60 ay ve üzerinde para yatıranlara hesapta biriken paranın yüzde 25'i 11 bin 32 lirayı geçmemek üzere devlet katkısı olarak veriliyor. Yaklaşık 25 bin gencin katıldığı çeyiz hesabında biriken para 100 milyon liraya yaklaştı. Devlet son iki yılda çeyiz, konut hesabına yaklaşık 350 milyon liranın üzerinde katkı sağladı.

            ÇEYİZ PARASI NASIL ALINIR?

            Yetim aylığını 4/A (eski SSK),4/B (eski Bağ-Kur) sigorta kolu üzerinden alanlar başvurularını bağlı bulundukları SGK İl Müdürlüğü veya SGK Hizmet Merkezi'ne yapmaları gerekir. Yetim aylığını 4/C (eski Emekli Sandığı) sigorta kolundan alanlar da ise farklı bir durum söz konusu.

            İlk kez 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memur olanların yetim kızları evlenme ödeneği başvurusunu tıpkı SSK ve Bağ – Kur'lular da olduğu gibi bağlı bulundukları SGK İl Müdürlüğü veya SGK Hizmet Merkezi'ne yapmaları gerekir. 1 Ekim 2008 tarihinden önce memur olanların yetim kızları ise başvurularını Milli Müdafaa Cad. No: 24 06643 Bakanlıklar/Ankara adresinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı'na yapmaları gerekiyor.

            Başvuruda hak sahiplerinden çeyiz parası başvuru dilekçesi (Evlenme Ödeneği Talep Dilekçesi) istenir. Şayet yapılan evlilik henüz nüfus kütüğüne işlenmediyse, başvuruda evlilik cüzdanı da istenir. Evlilik nüfus kütüğüne işlendiyse evlilik cüzdanına gerek yoktur, başvuruda talep dilekçesi yeterli olur.
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            Haberler Ekonomi Son dakika haberi: Maddi sıkıntı yaşayanların anında hesaplarına yatıyor! 24 ay boyunca 18.000 TL veriliyor!