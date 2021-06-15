ÇEYİZ PARASI NASIL ALINIR?

Yetim aylığını 4/A (eski SSK),4/B (eski Bağ-Kur) sigorta kolu üzerinden alanlar başvurularını bağlı bulundukları SGK İl Müdürlüğü veya SGK Hizmet Merkezi'ne yapmaları gerekir. Yetim aylığını 4/C (eski Emekli Sandığı) sigorta kolundan alanlar da ise farklı bir durum söz konusu.

İlk kez 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memur olanların yetim kızları evlenme ödeneği başvurusunu tıpkı SSK ve Bağ – Kur'lular da olduğu gibi bağlı bulundukları SGK İl Müdürlüğü veya SGK Hizmet Merkezi'ne yapmaları gerekir. 1 Ekim 2008 tarihinden önce memur olanların yetim kızları ise başvurularını Milli Müdafaa Cad. No: 24 06643 Bakanlıklar/Ankara adresinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı'na yapmaları gerekiyor.

Başvuruda hak sahiplerinden çeyiz parası başvuru dilekçesi (Evlenme Ödeneği Talep Dilekçesi) istenir. Şayet yapılan evlilik henüz nüfus kütüğüne işlenmediyse, başvuruda evlilik cüzdanı da istenir. Evlilik nüfus kütüğüne işlendiyse evlilik cüzdanına gerek yoktur, başvuruda talep dilekçesi yeterli olur.