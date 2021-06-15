Son dakika haberi: Devlet yuva kurmak isteyen ancak maddi sıkıntı yaşayan gençlere 350 milyon TL çeyiz desteği sağladı. Aylık gelirin 24 katı kadar da evlenme ödeneği veriliyor. Yetim aylığı ve geliri alan kız çocuklarının evliliklerine destek amacıyla verilen evlilik ödeneğinde yaş sınırı bulunmuyor. Yetim maaşı alan ancak daha sonra işe girdiği için maaşı kesilen kız çocukları evlenirken çeyiz yardımı alamazlar. Başta da belirttiğimiz üzere çeyiz parasından yararlanabilmek için evlenilen tarih itibariyle SGK'dan yetim maaşı alıyor olmak gerekli.
KİMLERE ÖDENİYOR, BAĞ- KUR'LU OLAN DA ALIR MI?
Evlenme ödeneği, sosyal güvenlik kapsamında anne, babasından aylık, gelir alan kız çocuklarına evlenmeleri halinde ödeniyor. Ölüm aylığı, geliri alırken evlenmiş olmamak gerekiyor. Erkek çocuklarına ödenmiyor. Bağ-Kur'dan yetim aylığı alanlar da yararlanabiliyor.
ESKİ EŞİYLE YENİDEN EVLENEN YARARLANIR MI?
Dul olup yeniden evlenenler, eski eşle nikâh tazeleyenler yararlanamıyor.