Vatandaşın gözü altın fiyatlarında. Gram altın dün kritik 500 lira barajından geriye düştü. Sonrasında kur tarafında gelen düzeltmeyle gram altın tekrar 500 liranın üzerinde seyrediyor.
Gram altın yeni güne 507 lira seviyesinde başladı. Çeyrek altın 835 lira, cumhuriyet altını ise 3 bin 415 liradan işlem görüyor. Ons altın da bin 865 dolar civarında seyrediyor. Dolar/TL ise 8.46 seviyesinde açılış yaptı.
TAHVİL FAİZLERİ OYNAKLIĞI ONS ALTIN FİYATLARINI DEĞİŞTİRİYOR
Milliyet'te yer alan habere göre, Prof. Dr. Sefer Şener, altın fiyatlarında yaşanan hareketleri değerlendirdi: