Kamu işçilerinin zam pazarlığı başlıyor. Türk-İş ve Hak-İş, kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretine 2021-2022'de yapılacak zammın belirleneceği görüşmeler öncesi ortak taleplerini belirledi. Görüşmelerin temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor. Taşeron ve kamu işçileri ne kadar zam alacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Toplu iş sözleşmesi için geri sayım başladı. Peki, taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? Toplu sözleşme ne zaman yapılacak? İşte işçilerin maaş zammında son gelişmeler...
TAŞERONA TAYİN TALEBİ
Sözleşme kapsamındaki işçi sayısının artması ve kamuda yakın sayıda üyeyi temsil etmeleri dolayısıyla Türk-İş ve Hak-İş, bu dönem birlikte hareket etti. Kurulan komisyonlar ile üye sendikalarının görüş ve taleplerini toplayan konfederasyonlar, daha sonra mali ve sosyal hakları içeren ortak taleplerini hazırladı.
Sağlık kurumlarında işçilere ek ödeme yapılması, taşerondan kadroya geçen işçilere tayin ve becayiş hakkı verilmesi ve bu işçilere yönelik zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılmasının da aralarında olduğu talepler, kısa süre içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulacak.
Konfederasyonların taleplerini sunmasıyla resmi olarak başlayacak pazarlık sürecinin, yürütülecek müzakerelerin ardından temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.