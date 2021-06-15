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    • Ekonomi
    • 16.06.2021 08:27
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    • 16.06.2021 08:27
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    işçi son dakika asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? Yüzde 20 zam! 4/D ye zam yapılacak mı?

    Bir önceki sözleşme döneminde 200 bin civarında kişiyi kapsayan görüşmeler, bu dönem sisteminden kamuda kadroya geçenlerin de dahil olmasıyla 700 binden fazla işçiyi doğrudan ilgilendiriyor. Türk-İş ve Hak-İş tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na zam talebi sunuldu. Konfederasyonların zam talebi belli olurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Peki, taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? Toplu sözleşme ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları....

    takvim.com.tr
    Taşeron işçi son dakika asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak?

    Kamu işçilerinin zam pazarlığı başlıyor. Türk-İş ve Hak-İş, kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretine 2021-2022'de yapılacak zammın belirleneceği görüşmeler öncesi ortak taleplerini belirledi. Görüşmelerin temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor. Taşeron ve kamu işçileri ne kadar zam alacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Toplu iş sözleşmesi için geri sayım başladı. Peki, taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? Toplu sözleşme ne zaman yapılacak? İşte işçilerin maaş zammında son gelişmeler...

    TAŞERONA TAYİN TALEBİ

    Sözleşme kapsamındaki işçi sayısının artması ve kamuda yakın sayıda üyeyi temsil etmeleri dolayısıyla Türk-İş ve Hak-İş, bu dönem birlikte hareket etti. Kurulan komisyonlar ile üye sendikalarının görüş ve taleplerini toplayan konfederasyonlar, daha sonra mali ve sosyal hakları içeren ortak taleplerini hazırladı.

    Sağlık kurumlarında işçilere ek ödeme yapılması, taşerondan kadroya geçen işçilere tayin ve becayiş hakkı verilmesi ve bu işçilere yönelik zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılmasının da aralarında olduğu talepler, kısa süre içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulacak.
    Konfederasyonların taleplerini sunmasıyla resmi olarak başlayacak pazarlık sürecinin, yürütülecek müzakerelerin ardından temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.

        TAŞERON VE KAMU İŞÇİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4.800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.

        BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşme müzakerelerinin uzun bir süreç olduğunu belirterek, "Ama biz bunu ne kadar kısa sürede, ne kadar geniş bir uzlaşma zemininde başarırsak Türkiye'deki çalışma hayatının istikrarına ve Türkiye'deki demokrasiye o kadar katkı yapmış oluruz." ifadelerini kullandı.

        TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Sözleşme kapsamındaki işçi sayısının artması ve kamuda yakın sayıda üyeyi temsil etmeleri dolayısıyla Türk-İş ve Hak-İş, bu dönem birlikte hareket etti. Konfederasyonların taleplerini sunmasıyla resmi olarak başlayan pazarlık sürecinin, yürütülecek müzakerelerin ardından temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.

            TAŞERON İŞÇİLERE 4D KADRO NEDİR?

            (4/D) ifadesi 657 sayılı Kanunun "İstihdam Şekilleri" başlıklı 4'ncü maddesinin (d) bendinden gelmektedir. 657 sayılı Kanunun 4/D bendine göre bu işçiler;

            Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan sürekli (daimi) işçiler ve

            Belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışan mevsimlik (6 aya kadar çalışan) işçilerdir.

            4/d kapsamında çalışan işçiler hakkında 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Bu işçiler, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir.
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            Haberler Ekonomi Taşeron işçi son dakika asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? Yüzde 20 zam! 4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı?