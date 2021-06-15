20-25 ve 50 bin TL anında veriliyor. Borç kapatma ve kredi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Son yıllarda artan kredi borçları ile borç sahiplerinin ödemelerinde zorlanması sebebiyle yapılan yeni düzenleme ile birlikte kredi borcu kapatma kredisi uygulaması getirildi. Kredi kartı borç transferi de denilen kredi kartı borç kapatma kredisi borç sahibinin borcunu bir anda toplu olarak ödemek isteyip bankaya başvurarak yeni faiz hesaplanmasıyla kişiye borç kapatma kredisi verilmesidir. Peki, Borç kapatan bankalar hangisi? Borç kapama kredi başvurusu nasıl yapılır?