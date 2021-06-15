20-25 ve 50 bin TL anında veriliyor. Borç kapatma ve kredi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Son yıllarda artan kredi borçları ile borç sahiplerinin ödemelerinde zorlanması sebebiyle yapılan yeni düzenleme ile birlikte kredi borcu kapatma kredisi uygulaması getirildi. Kredi kartı borç transferi de denilen kredi kartı borç kapatma kredisi borç sahibinin borcunu bir anda toplu olarak ödemek isteyip bankaya başvurarak yeni faiz hesaplanmasıyla kişiye borç kapatma kredisi verilmesidir. Peki, Borç kapatan bankalar hangisi? Borç kapama kredi başvurusu nasıl yapılır?
BORÇ KAPATAN BANKALAR HANGİSİ?
Garanti Bankası 36 ay vade imkanı ile 25 bin TL'ye kadar kredi fırsatı sunuyor. Qnb Finansbank kişiye özel uygulamış olduğu faiz oranı ile 50.000 TL'ye kadar borç kapama kredisi sunuyor.
ING Bank kişiye özel uygulamış olduğu faiz oranıyla 50.000 TL'ye kadar borç kapama kredisi sunmaktadır.
İş Bankası kişiye özel 36 ay vadeli kredi notuna göre kredi imkanı sunuyor.
Akbank 20 bin TL'ye kadar 12 ay vade imkanı ile güncel faiz oranlarında kredi imkanı sunmaktadır.