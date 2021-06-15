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    • Ekonomi
    • 15.06.2021 11:57
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    • 15.06.2021 11:57
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    Bankaların rekabeti şiddetlendi lav gibi patlayacak! 1.37 müjdesi! 15 Haziran taşıt, konut ve ihtiyaç

    Bu ayın ortasında çeşitli alanlarda kullanmak üzere çekme fikri olanlar yeni kampanyaları merak ediyor ve bu doğrultuda da yeni teklifler ardı ardına geliyor. Dönem dönem en uygun kampanya ve tekliflerini müşterilerine sunan bankalar yeni ayın hemen ardından markaj altına alındı. Bankaların pek çoğu Haziran ayıyla beraber rakamlarda güncelleme yaptı. Ayın belirli tarihlerinde kamu bankaları ve özel bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut değiştirdi. Hesaplamalar bankaların internet siteleri üzerinden rahatlıkla yapılıyor. Ev alacak olanlar için en cazip fırsat olarak Vakıfbank'ta konut kredisi oranı 1.34 olarak öne çıktı.

    takvim.com.tr
    Taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar oldu?

    Haziran ayının ilk günlerinden bugüne kadar bankaların kredi faiz oranlarında çeşitli değişikler yaşandı. Yeni ayda kredi faiz oranlarında herhangi bir indirim yapılıp yapılmadığı pek çok kişiyi alakadar ediyor. Bankaların sitelerinde yer alan hesaplama araçları sıklıkla ziyaret edilirken bir yandan da yapılan son dakika açıklamaları önemini koruyor. Haziran ayıyla birlikte bazı bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarında ufak tefek değişikler yaşandığı görülüyor. Bununla beraber bankalar en uygun fırsat ve kampanyalarını internet sitelerini öğrenmek isteyen binlerce kişi son açıklamaları sıkı takibe aldı. Bu kapsamda takvim.com.tr olarak tüm oranları tek tek inceleyerek haberimize ekledik.

    HALKBANK

    İhtiyaç kredisi: 1,61
    Taşıt kredisi: 1,54
    Konut kredisi: 1,38

    İşte diğer bankaların kredi faiz oranları;

    ZİRAAT BANKASI

    Tüketici kredisi: 1.54
    Taşıt kredisi: 1.54
    Konut kredisi: 1.37

    VAKIFBANK

    İhtiyaç kredisi: 1,54
    Konut kredisi: 1,37

        QNB FİNANSBANK

        İhtiyaç kredisi: 1.39
        Taşıt kredisi: 1.79
        Konut kredisi: 1.69

        GARANTİ BBVA

        İhtiyaç kredisi: 1,84-1,69 arası değişiyor.
        Taşıt kredisi: 1.72
        Konut kredisi: 1.46'den başlıyor ve 1.75'e kadar ulaşıyor. (Vade ve çekeceğiniz kredi miktarına göre değişiyor.)

        GARANTİ İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA

        Kredi Tutarı (TL) Faiz Oranı (%) Vade (AY) Taksit (TL) Tahsis Ücreti (TL) Sigorta ve Vergi Dahil Ücretler Toplamı (TL) Yıllık Maliyet Oranı (%)

        Toplam Maliyet (TL)

        15.000 1,84 36 608,33 75,00 288,75 30,4720 21.978,60
        25.000 1,72 36 990,93 125,00 431,25 28,2785 35.804,70
        50.000 1,70 36 1974,27 250,00 862,50 27,9164 71.336,03
        75.000 1,69 36 2955,71 375,00 1293,75 27,7356 106.799,48
        100.000 1,69 36 3940,95 500,00 1725,00 27,7356 142.399,20

            İŞ BANKASI

            İhtiyaç kredisi: 1.65
            Taşıt kredisi: 1.60
            Konut kredisi: 1.41

            ING BANK

            Tüketici kredisi: 1.54
            Taşıt kredisi: 1.64
            Konut kredisi: 1.59

            YAPI KREDİ

            İhtiyaç kredisi: 2,52 - 1,79
            Taşıt kredisi: Araca göre değişmektedir.
            Konut kredisi: %1.39
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            Haberler Ekonomi Bankaların rekabeti şiddetlendi lav gibi patlayacak! 1.37 müjdesi! 15 Haziran taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları