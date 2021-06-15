Haziran ayının ilk günlerinden bugüne kadar bankaların kredi faiz oranlarında çeşitli değişikler yaşandı. Yeni ayda kredi faiz oranlarında herhangi bir indirim yapılıp yapılmadığı pek çok kişiyi alakadar ediyor. Bankaların sitelerinde yer alan hesaplama araçları sıklıkla ziyaret edilirken bir yandan da yapılan son dakika açıklamaları önemini koruyor. Haziran ayıyla birlikte bazı bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarında ufak tefek değişikler yaşandığı görülüyor. Bununla beraber bankalar en uygun fırsat ve kampanyalarını internet sitelerini öğrenmek isteyen binlerce kişi son açıklamaları sıkı takibe aldı. Bu kapsamda takvim.com.tr olarak tüm oranları tek tek inceleyerek haberimize ekledik.

HALKBANK

İhtiyaç kredisi: 1,61

Taşıt kredisi: 1,54

Konut kredisi: 1,38

İşte diğer bankaların kredi faiz oranları;