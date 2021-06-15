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    • Ekonomi
    • 15.06.2021 09:06
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    • 15.06.2021 09:06
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    ne zaman, saat kaçta? açıklandı mı?

    Dünyada doların durumunu etkileyecek en önemli göstergelerden birisi olan merakla bekleniyor. Doların yönünü belirleyecek ne zaman, saat kaçta? FED faiz kararı açıklandı mı? Fed'in politika faizini yüzde 0,00 ile 0,25 arasında sabit tutması ve varlık alımında değişikliğe gitmesi beklenmezken, toplantı sonrası Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalarda ipuçları aranacak.

    takvim.com.tr
    FED faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? FED faiz kararı açıklandı mı?

    FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? Uluslararası piyasalarda gözler FED faiz toplantısına çevrildi. Analistler, beklentileri geride bırakan enflasyon verisinin piyasalardaki belirsizlikleri artırdığını kaydederek, Fed'in para politikasının geleceğine ilişkin yönlendirmelerinin öneminin oldukça arttığını ifade etti. Merakla beklenen toplantıda büyük bir değişiklik yapılması beklenmiyor.

    FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

    FED faiz kararı toplantısının TSİ 20.00 itibariyle başlaması bekleniyor.

    Bu hafta ABD gündeminin odağında TÜFE verileri bulunurken, gelecek hafta Fed'in FOMC toplantısından çıkacak faiz kararı, toplantının karar metni, Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar ve ABD Başkanı Biden'ın Avrupa'daki görüşmelerinden gelecek haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

    Fed'in politika faizini yüzde 0,00 ile 0,25 arasında sabit tutması ve varlık alımında değişikliğe gitmesi beklenmezken, toplantı sonrası Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalarda ipuçları aranacak. Analistler, beklentileri geride bırakan enflasyon verisinin piyasalardaki belirsizlikleri artırdığını kaydederek, Fed'in para politikasının geleceğine ilişkin yönlendirmelerinin öneminin oldukça arttığını ifade etti.

    Karar metninde Fed'in varlık alımlarına ilişkin yönlendirmesine dair ipuçlarının aranacağını bildiren analistler, varlık alımlarının azaltılması yönündeki vurgulamaların oynaklığın artabileceğini bildirdi. ABD'de hafta içinde dış ticaret açığı 68,9 milyar dolara gerilerken, Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni 86,4'e yükseldi. Söz konusu gelişmelerle karışık bir seyir izleyen New York borsasında, haftalık bazda Nasdaq endeksi yüzde 1,85 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, Dow Jones endeksi de yüzde 0,80 değer kaybetti.

        14 Haziran ile başlayan haftanın veri takviminde, salı perakende satışlar, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), New York Fed sanayi endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı, çarşamba FOMC faiz kararı toplantısı ve devamında Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ile konut başlangıçları ve inşaat izinleri, perşembe Philadelphia Fed imalat endeksi verileri takip edilecek.
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        Haberler Ekonomi FED faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? FED faiz kararı açıklandı mı?