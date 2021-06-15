Sigortalılara dijital dünyada güvence

Dünyanın hızla dijitale döndüğü günümüzde artık ilk sıraya hızla yükselen risklerden olan siber riskler için Doğa Sigorta'dan tam kapsamlı bir çözüm hizmete sunuldu. Ticari kurumlar için veri ihlalinden siber fidye zararına, yasal savunma giderlerinden iş kaybına kadar kurumların siber bir saldırıya maruz kaldıklarında birçok zararını karşılamak üzere hazırlanmış en geniş limit ve kapsamlı ticari siber güvenlik sigortası, Doğa Sigorta'dan geldi.

Özellikle pandemiyle birlikte artış gösteren internet dolandırıcılığı, siber suçlar, siber tehditler ve müşteri verilerinin çalınmasının günümüzde ticari kurumlar ve bireylerin en büyük korkusu haline geldiğini söyleyen Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, "Siber saldırganlar ise daha da dijitalleştiğimiz bu dönemi daha iyi kullanarak kurumların bu hassas açıklarını daha fazla tehdit etmeye başladı. Saldırganlar kurumları, ticari faaliyetlerini durdurma, müşteri verilerini silme, fidye talebi gerçekleşmezse yıllarca emek verilen birçok veriye ve sisteme el koymakla karşı karşıya bırakıyor. Bu gibi risklerde kurumların hem maddi hem de teknik olarak tek başına hareket etmesi ise oldukça güç" dedi.

6 TRİLYON $ MALİYET

"2018'de Türkiye'yi hedef alan siber saldırıların sayısı 73 bin iken, 2020'de 110 bin adede çıkmış durumda. Ülkemizde bu saldırıların yaklaşık yüzde 71'i ise KOBİ ve ticari kurumlara yönelik gerçekleşti. Bu saldırıların gerçekleştirildiği kurumların ortalama zararı ise yaklaşık 35 bin dolar" diyen Kırmızı, "2015'te 3 trilyon dolarlık bir siber suç maliyeti vardı. Bunun 2021'de 6 trilyon dolara ulaşması bekleniyor" ifadesini kullandı.