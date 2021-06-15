BES'te fon büyüklüğü 170 milyar lirayı aştı

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) 31 Mayıs verilerini açıkladı. Buna göre, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) toplam fon büyüklüğü 170 milyar 100 milyon lira oldu. Toplam fon büyüklüğünün 149 milyar 627 milyon lirası katılımcılardan gelirken, sistemdeki devlet katkısı 20 milyar 433 milyon lira oldu. Toplam katılımcı sayısı ise 6 milyon 908 bin olarak gerçekleşti. Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) 31 Mayıs verileri de EGM tarafından açıklandı. Katılımcı sayısının 5 milyon 753 bin olduğu sistemde, toplam fon büyüklüğü ise 13 milyar 200 milyon lira olarak belirlendi. İşveren sayısının 229 bin olduğu OKS'de sertifika sayısı da 7 milyon 534 bin olarak kayıtlara geçti.