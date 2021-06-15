Koru 'sepet' ile poliçe sürecini hızlandırıyor

KORU Sigorta, geliştirdiği ürün ve hizmetler ile beklenti ve ihtiyaçlara yerinde cevap vermeyi sürdürüyor. Sektörde bir ilke daha imza atarak, en önemli iş ortağı olan acentelerine yeni bir kolaylık sunduklarını ifade eden Koru Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi, Teknik ve Hasar Genel Müdür Yardımcısı Kasım Yılmaz, "Online alışveriş sitelerinde ürün satın alma sürecindeki sepete ekleme kolaylığı esas alınarak geliştirilen uygulama ile nasıl ki beğenilen ürünler sepete atılıp tek bir kredi kartı ile ödeniyorsa, acentelere de bu noktada benzer bir uygulama sunuyoruz" dedi. Hayata geçirilen 'Sepet' uygulamasının, bölgesel olarak gerçekleştirdikleri acente toplantıları esnasında, acentelerden almış oldukları geri bildirimler neticesinde ortaya çıktığını belirten Yılmaz, "Teknoloji odaklı yatırımlarımızın ve dijitalleşme çalışmalarımızın ana hedefinde hizmetin sunumu ve operasyonun azaltılması bulunuyor. Acentelerimizin operasyonunu azaltarak, satışa daha fazla zaman ayırmaları için kendilerinden aldığımız geri bildirimler ile sistemlerimizi geliştiriyoruz" diye konuştu.

HIZLI EKRAN

Yılmaz, acentelerin teklif aşamasında kullanmaları için hızlı ekranları hayata geçirdiklerini kaydederek, şöyle konuştu: "Acentelerimizin müşterilerine trafik ve kasko ürünlerinde en az bilgi ile teklif üretebilmesi için iki hızlı ekranı hayata geçirdik. Trafik ve kasko hızlı ekranları ile ek bilgiye ihtiyaç duyulmadan konut, ferdi kaza ve hukuksal koruma teklifleri sistem tarafından otomatik olarak hazırlanarak acentelerimizin ekranına yansıtılıyor. Oluşturulan tekliflerin tamamı, aynı ekran üzerinde poliçeleştirilebiliyor veya daha sonra poliçeleştirmek üzere 'Sepet'e atılabiliyor."