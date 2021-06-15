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    Siber risk endişesi: Uzaktan çalışanların yüzde 65'i güvende hissetmiyor:

    Evden çalışmanın yaygınlaşmasıyla siber saldırıların artışa geçtiğini belirten Genel Müdürü , ‘Şirketimizin yaptığı araştırmaya göre internet ortamında kendini olası siber risklere karşı güvende hissetmeyenlerin oranı yüzde 65 seviyesinde’ dedi...

    Uzaktan çalışanların yüzde 65'i güvende hissetmiyor

    Dijitalleşme ve uzaktan çalışma iş hayatımıza tam anlamıyla girmiş durumda. Uzaktan çalışan şirketlerin yüzde 40'ı pandemi sonrası dönemde siber saldırıların arttığını bildiriyor. Siber saldırılardaki bu artış ise kimlik bilgilerinin çalınmasından zararlı yazılımlara kadar pek çok endişesi bulunan uzaktan çalışanların bu riskler için sigorta koruması aramasına sebep oluyor.

    'RİSKLER ARTTI'
    Uzaktan çalışmanın, başta veri güvenliği ve kimlik hırsızlığı noktasında risklerin katlanarak atmasına yol açtığını kaydeden Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, pandemi sonrası artan siber risklerle ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Geçen yıl hayatımıza giren pandemi, çalışma modellerini de değiştirerek yeni ve esnek bir iş sürecinin oluşmasına aracı oldu.

    Araştırmamız siber risklerle ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. İnternet ortamında kendini güvende hissedenlerin oranı sadece yüzde 35. Yüzde 73'lük bir kitle ise son dönemde evden çalışmanın yaygınlaşmasıyla beraber siber risklerin arttığına inanıyor. Burada önemli bir endişe kaynağı ve güven açığı olduğunu görüyoruz

        Sektör genelinde yapılan diğer bir araştırma sonucuna göre, siber güvenlik sigortası sahiplerinin yüzde 86'sı sigortanın kendilerini koruyacağına güven duyuyor. Çıktılar bize gösteriyor ki, sigorta şirketleri olarak hayatlarımızda önemli bir tehdit oluşturan bu risklere karşı halkımızı bilinçlendirerek siber güvenlik ürünleri ile ülkemizdeki penetrasyonu artırmalıyız."

        CYBERELLA ÇÖZÜMÜ
        RAY Sigorta, Cyberella Siber Güvenlik Sigortası ile müşterilerine kolaylık sunuyor. Hasarların tazminine ek olarak Cyberella beraberinde sigortalıya sunulan koruma yazılımı potansiyel saldırıların gerçekleşmesine engel olurken, Dijital Güvence Veri İzleme Hizmeti sayesinde de sigortalıların kişisel verileri, poliçe süresince karanlık ağlar dahil 7/24 internet üzerinde taranıyor.

        Sigorta kapsamında aynı ailede 5 kişiye kadar hizmet veren bir koruma yazılımı ücretsiz veriliyor. Kimliklerin bir ya da birkaçının çalınması veya kaybolması durumunda kimlik yenilenmesi için harç ve kart ücretlerinin yanı sıra gazeteye verilecek zayi ilanları da poliçe kapsamında karşılanıyor.
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        Haberler Ekonomi Siber risk endişesi: Uzaktan çalışanların yüzde 65'i güvende hissetmiyor: