Siber risk endişesi: Uzaktan çalışanların yüzde 65'i güvende hissetmiyor:

Sektör genelinde yapılan diğer bir araştırma sonucuna göre, siber güvenlik sigortası sahiplerinin yüzde 86'sı sigortanın kendilerini koruyacağına güven duyuyor. Çıktılar bize gösteriyor ki, sigorta şirketleri olarak hayatlarımızda önemli bir tehdit oluşturan bu risklere karşı halkımızı bilinçlendirerek siber güvenlik ürünleri ile ülkemizdeki penetrasyonu artırmalıyız."